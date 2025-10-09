Държавата влиза в бизнеса с ток за коли, обещава ниски цени (Обзор)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Три дружества правят зарядни станции на 249 жп гари

Три държавни дружества се кооперират, за да изградят мрежа от зарядни станции на територията на 249 гари. Инвестицията е за 10 млн. евро и е на Електроенергийния системен оператор (ЕСО), а партньори са още “ЕСО чардж” и Национална компания “Железопътна инфраструктура” (НКЖИ).

До края на 2026 г. се предвижда изграждането на първите 35 станции на гарите в големите областни градове, на магистралите “Европа” и “Струма”. До няколко месеца в столицата ще заработи първата станция.

Това става възможно, след като в четвъртък меморандум подписаха генералният директор на НКЖИ Александър Вецков и директорите на ЕСО Ангелин Цачев и на “ЕСО Чардж” Валери Ружин. Церемонията се проведе в Гранитната зала на Министерския съвет в присъствието на вицепремиера и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов и министъра на енергетиката Жечо Станков.

НКЖИ ще предостави терени и електрическата си инфраструктура срещу процент от дохода от зарядните точки, обясни Караджов. Ерепето на компанията ще осигурява тока на зарядните станции, както сега го прави на железопътните оператори - държавни и частни.

Зарядните станции ще бъдат с капацитет от над 600 киловата. Ангелин Цачев посочи, че

така зареждането на батерията на кола

ще е за 15 минути

Жечо Станков видя причината за малкото електромобили в България в липсата на зарядни станции. Кооперирането на трите държавни компании за създаване на национална мрежа от зарядни станции щяло да стимулира увеличаването на колите на ток.

Вицепремиерът Караджов заяви, че подписаният меморандум не е просто политически документ, а конкретен ангажимент с видими резултати съвсем скоро. Избрахме железопътните гари, защото там се срещат автомобилният и железопътният транспорт. Проектът ще използва съществуващата електрическа мрежа, като зарядните станции ще дават най-ниска цена на потребителите за зареждане на електромобили, заяви още той.

В момента частните оператори на зарядни станции предлагат тарифи в широк диапазон. Най-ниските са 36 ст. за киловатчас, а най-високите - 95 ст., и се предлагат от “Елдрайв” - компания, контролирана от бизнесмена и издател Иво Прокопиев. Масовата цена се движи между 54 и 69 ст.

Караджов допълни, че това няма да е единственият съвместен проект на двете министерства,

в подготовка са документите за

още две начинания

Според него обединяването на усилията в областта на транспорта и енергетиката дава много по-голям ефект, отколкото всяка от тях самостоятелно би постигнала. Поставяме началото на стратегическо партньорство, а железопътната инфраструктура се превръща в бъдещ фундамент на електрическа мобилност, заяви вицепремиерът.

По думите му имало притеснения държавни дружества да правят проекти заедно, но сега се дава пример, че могат да бъдат успешни.

