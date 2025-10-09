Европейските борси приключиха разнопосочно

След неотдавнашните ръстове европейските фондови пазари затвориха сесиите си предимно с понижения, като спадът беше воден от акциите на "Ферари" (Ferrari) и Ейч Ес Би Си (HSBC). Това съобщи ДПА - Ей Еф Екс. Индексът EuroStoxx 50 се понижи с 0,43 на сто до 5625,56 пункта.

Негативните настроения бяха подкрепени основно от понижението в цената на книжата на "Ферари", както и от отслабването на банковия сектор след неблагоприятни новини от британската финансова институция Ейч Ес Би Си, информира БТА.

Извън еврозоната швейцарският SMI спадна с 0,31 на сто до 12 609,15 пункта, а британският FTSE 100 се понижи с 0,41 на сто до 9509,40 пункта, след като по-рано тази седмица достигна рекордни нива. В Париж CAC-40 отстъпи с 0,23 на сто. Германският DAX приключи деня с минимален ръст от 0,06 процента до 24 611,25 пункта, като от началото на октомври индексът се възстановява след консолидацията под 24 000 пункта през септември.

"DAX марширува стабилно към 25 000 пункта", коментира сутринта пазарният стратег Юрген Молнар от "Робомаркетс" (Robomarkets).

В началото на сесията пазарните очаквания за по-нататъшно намаляване на лихвените проценти в САЩ и продължаващият интерес към технологичните акции, свързани с изкуствения интелект, подкрепиха нагласите на инвеститорите. Оптимизмът беше подхранен и от надеждите за изход от политическата криза във Франция, но настроенията охладняха, след като стана ясно, че президентът Еманюел Макрон вероятно няма да назначи нов министър-председател до петък.

Ситуацията остава напрегната, тъй като Франция трябва да внесе проектобюджета за 2026 г. в парламента най-късно до понеделник, за да спази сроковете на ЕС.

Средният по пазарна капитализация индекс MDAX се повиши с 0,23 на сто до 30 921,06 пункта.

Автомобилният сектор беше сред най-слабо представящите се в Европа, като подиндексът спадна с близо 5 процента. Най-силно засегнати бяха акциите на "Ферари", които поевтиняха с над 15 на сто, след като компанията не успя да оправдае очакванията на инвеститорите с представените прогнози за печалба до края на десетилетието.

"Дори ако посочените цели изглеждат консервативни, пазарът вероятно ще ги възприеме като сигнал за забавяне на растежа, особено с оглед на новия производствен завод, който предстои да бъде открит през 2024 г.", коментира анализаторът Том Нараян от канадската банка Ар Би Си (RBC).

Акциите на "Мишлен" (Michelin) също отчетоха спад от близо 4 на сто, след като няколко анализаторски екипа изразиха съмнения относно бизнес перспективите на компанията.

Във Великобритания книжата на Ейч Ес Би Си бяха сред най-големите губещи в индекса FTSE 100, спадайки с над 5 на сто. Банката обяви, че възнамерява да изкупи дяловете на миноритарните акционери в дъщерната ѝ "Банк Ханг Сенг" (Bank Hang Seng) и да я превърне в изцяло притежавано дъщерно дружество.

Според Стив Клейтън, ръководител на отдел "Акции" в инвестиционната платформа "Харгрийвс Лансдаун" (Hargreaves Lansdown), продажбите на книжата на банката се дължат и на временното спиране на обратното изкупуване на акции, целящо да осигури капитал за пълното придобиване на "Банк Ханг Сенг". Сделката е сключена при значителна премия спрямо последните пазарни нива на акциите на банката в Хонконг.

По-добре се представиха защитните акции от сектора на хранителните продукти. Книжата на "Данон" (Danone) поскъпнаха с 4,8 на сто, след като анализаторите на американската инвестиционна банка "Джей Пи Моргън" (JPMorgan) излязоха с положителна прогноза преди публикуването на предстоящите финансови резултати на групата.

Акциите на датския фармацевтичен гигант "Ново Нордиск" (Novo Nordisk) приключиха днешната търговия с понижение от 1,3 на сто, след като компанията обяви плановете си да придобие американската биотехнологична фирма "Акеро Терапютикс" (Akero Therapeutics).

Съгласно условията на сделката "Ново Нордиск" ще плати 54 долара на акция, оценявайки "Акеро" на около 4,7 млрд. долара. Придобиването включва и допълнително условно плащане от 6 долара на акция, което би могло да добави още до 500 млн. долара към общата стойност на офертата, ако бъдат изпълнени определени регулаторни условия.