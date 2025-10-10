6 земеделски организации на протест в София днес

Шест земеделски организации излизат днес на протест в София под надслов "В защита и подкрепа на българското производство!". Това са Дружество "Български фермерски кооператив" (БФК), Националната асоциация на млекопреработвателите (НАМ), Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ), Националният съюз на говедовъдите в България (НСГБ), Сдружение "Обединени български животновъди" (ОБЖ), Сдружение "Обединени земеделски производители" (ОЗП). Протестът ще се проведе от 13,30 часа пред сградата на представителството на Европейската комисия (Дом на Европа) в София, съобщава БТА.

Целта е да поискаме прозрачност, справедливи и работещи правила, премахване на дискриминационни механизми в подпомагането и гаранции за свободен пазар и продоволствена сигурност, пише в съобщение на организаторите на протеста, получено в БТА.

Браншовите организации категорично се обявяват против всякакви мерки от страна на държавата, които могат да доведат до рестрикции и ограничаване на свободната търговията и износа на мляко, месо и преработени продукти от дребни преживни животни. Те настояват също за изсветляване на сектора чрез премахване на модуларната ставка и възстановяване на доказването на реализация при обвързаната подкрепа.

В своята декларация организациите искат и прекатегоризация на всички животновъдни стопанства с цел привеждане в съответствие с европейската и националната нормативна рамка по отношение на биосигурността, хуманното отношение към животните, безопасността и качеството на произвежданата продукция.

При прилагането на Общата селскостопанска политика (ОСП) на Европейския съюз (ЕС) в България да се спазва принципът на стимулиране, а не на санкциониране на земеделските производители, с цел постигане на максимална възможна подкрепа за всички фермери и животновъди, пише още в декларацията.

Шестте организации заявяват своята пълна подкрепа към министъра на земеделието и храните Георги Тахов.

Вчера Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) обяви старт на подготовка за национални протести в защита на българските зърнопроизводители. Асоциацията сваля доверие от кабинета на Министерството на земеделието и храните (МЗХ) и настоява за оставките на министър Георги Тахов, заместник-министър Иван Капитанов и заместник изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ) Петя Славчева заради неизпълнени ангажименти и пълна липса на управленска воля за решаване на проблемите в сектора