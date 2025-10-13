Като човешки същества, ежедневно, произвеждаме отпадък и замърсяваме средата, в която живеем. Въпрос на осъзнатост е дали се радваме на боклука, който сме произвели или на начина, по който сме почистили след себе си. За хората, които избират градивното начало, с цел да оставят, по-чист или поне по-малко замърсен свят за децата на своите деца, работят иновациите и развойните центрове, развиващи идеите и продуктите на Алфред Керхер. По зелени, по чисти, с рециклируеми материали и щадящи околната среда уреди, които улесняват нашето ежедневно почистване и пестят нашето време.

Те не само прахосмучат, а избърсват и изсушават, всичко в едно за нула време:

FCV 4 – универсалното средство, което ще революционизира начина, по който почиствате пода! Вакуумният моп/Безкабелнa прахосмукачка за сухо и мокро почистване 3 в 1 с иновативна функция Xtra!Clean прахосмуче, избърсва и изсушава, като улеснява почистването на твърди подове, килими и дори изчистването на разляти течности, спестявайки до 50 процента от времето. Избирате от четири режима на почистване – автоматичен режим със сензор за мръсотия Dynamic!Control, интелигентния режим Stair!Assist, сух режим и мощния Advanced!Power режим – и се справяте с всякакви замърсявания, независимо дали са прах, косми от домашни любимци или упорити петна.

Най-добрата Hygienic!Spin технология с до 500 оборота на ролката в минута не само осигурява перфектни резултати от миенето, но и елиминира до 99 процента от бактериите за хигиенична чистота. Мощният BLDC мотор и издръжливата батерия с до 45 минути работа почистват до 200 квадратни метра без прекъсване. Той също така разполага с 3,2-инчов дисплей Vision!Clean, функция за автоматично стартиране и спиране, както и функция за самопочистване. Ролката Pure!Roll може да се пере, което осигурява максимално удобство – без нужда от контакт с мръсотията.

За подове, толкова чисти, че блестят – FCV 3 е по-бюджетният вариант на FCV 4, който също разполага с иновативна функция Xtra!Clean. Уредът прахосмуче, избърсва и изсушава, като улеснява почистването на твърди подове, килими и дори почистването на разляти течности, спестявайки до 50 процента от времето. Изберете между три режима на почистване –стандартен режим с разпределение на водата, сух режим и мощния Advanced!Power режим. Всеки от тях е създаден, за да се справя ефективно с различни видове замърсявания – от прах и косми от домашни любимци до упорити петна. Най-добрата Hygienic!Spin технология с до 500 оборота на ролката в минута не само осигурява перфектни резултати от миенето, но и елиминира до 99 процента от бактериите – за хигиенична чистота.

Дълготрайната батерия с до 30 минути работа за почистване до 130 квадратни метра без прекъсване и интегрираната функция за самопочистване осигуряват максимално удобство – за лесно почистване, без да замърсявате ръцете си.

Безкабелни прахосмукачки за сухо и мокро почистване Kärcher могат да намалят наполовина времето ви за почистване, тъй като обикновената домакинска мръсотия може да бъде отстранена от подовете с една стъпка, премахвайки необходимостта от прахосмукачка преди почистване. Режимът Advanced!Power премахва дори най-упоритите засъхнали замърсявания с два пъти по-голяма всмукателна мощност и 20 процента по-голям обем вода в сравнение с автоматичния режим.

За тези, които могат да делегират чистенето, е създадена прахосмукачката робот RCV 5

RCV 5 прахосмуче и почиства напълно самостоятелно с помощта на изкуствен интелект.

Снабден с прецизна LiDAR навигация, двойна лазерна система и камера, препятствията се избягват без усилие. RCV 5 не само прахосмуче, но може и да бърше. В режим на избърсване килимите се избягват автоматично.

Твърдите подове и килимите с нисък косъм се почистват автоматично и прецизно от интелигентния почистващ робот RCV 5. Сухата мръсотия се събира във вградения контейнер за отпадъци чрез въртящата се четка и страничната четка за ръбовете. Ултразвуковият сензор открива килими, които биха били по-добре почистени с помощта на функцията Auto Boost за максимална мощност на засмукване. Чрез приложението RCV 5 може да бъде изпратен на обиколка за проучване и автоматично да създаде карта на помещенията чрез LiDAR технология. За всяко помещение могат да се задават индивидуални параметри за почистване. Например кои стаи трябва да се почистват с прахосмукачка, бършат или да не се почистват. Благодарение на двойната лазерна система с камера, RCV 5 също открива и избягва плоски препятствия като кабели, чорапи или обувки. Допълнителни сензори предотвратяват падането на устройството, например по стълбите. За почистване можете удобно да стартирате RCV 5 чрез приложението, като използвате предварително зададен индивидуален график или чрез натискане на бутон на устройството. Ако почистващият робот има нужда от помощ, в много ситуации той ще ви каже чрез гласово съобщение.

WV 6 Plus Window Vac – за чисти прозорци без петна и ивици

Kärcher отново подобри оригиналният Window Vac и разработи още по-гъвкав модел, включващ иновативна технология на перата и по-дълго време за работа на батерията – WV 6 Plus. Новият по-дълъг смукателн накрайник ви позволява да премахнете излишната течност от цели повърхности само с едно зареждане. Изключително дългото време на работа на батерията на Window Vac от 100 минути означава, че можете да продължите още по-дълго. Можете да планирате почистването си точно благодарение на дисплея, който показва оставащите минути време за работа. Както обикновено, интелигентната комбинация от спрей бутилка и микрофибърна кърпа, заедно с функцията за засмукване на Window Vac, гарантира изключително ефективно почистване и искрящо чисти прозорци – без ивици или остатъци.

Ергономичният WV 6 Plus Window Vac от Kärcher ви позволява да почиствате прозорците си по особено хигиеничен начин, тъй като не влизате в пряк контакт с мръсната вода.

За повече информация потърсете специалистите от Керхер.