Еврото на път към най-резкия си седмичен спад от 11 месеца насам

Курсът на еврото спрямо долара се повиши леко в сутрешната междубанкова търговия в петък, показват данни на германски финансови платформи. Единната валута се търгуваше за 1,1572 долара, което е ръст от 0,11 на сто спрямо нивото на затваряне от предходния ден. Европейската централна банка (ЕЦБ) определи вчера референтен курс от 1,1611 долара за едно евро, съобщи БТА.

По-рано през деня еврото се понижи до 1,15635 долара, оставайки близо до двумесечното си дъно, достигнато в четвъртък. Валутата е напът да се обезцени с около 1,5 на сто за седмицата – най-големия ѝ спад от 11 месеца насам, след като политическата нестабилност във Франция оказа натиск върху пазарните нагласи, предаде Ройтерс.

Френският президент Еманюел Макрон продължава с опитите да намери шести министър-председател за по-малко от две години, надявайки се следващият му избор да успее да прокара бюджета в разделения парламент. Политическата парализа допълнително затруднява приемането на план за икономии, който инвеститорите настояват да бъде приложен заради растящия дефицит.

"Сътресенията след оставката на премиера Льокорню подкопаха настроенията към еврото", коментира Киран Уилямс, ръководител на отдел "Азия и валути" в "ИнТъч Кепитъл Маркетс" (InTouch Capital Markets). "Волатилността остава висока на всички валутни пазари, тъй като търговците коригират позициите си спрямо променящите се очаквания за действията на централните банки и политическите рискове".

Доларът остана стабилен и близо до двумесечен връх. Индексът на долара, който измерва стойността му спрямо шест основни валути, се задържа около 99,4 пункта и е напът да нарасне с 1,7% за седмицата – най-големият му седмичен ръст от година насам.

"Неотдавнашното рали на долара противоречи на пазарното позициониране и доведе до частично покриване на къси позиции", отбеляза Крис Уестън, ръководител на изследванията в "Пейпърстоун" (Pepperstone), добавяйки, че "остават съмнения дали доларовият индекс ще пробие устойчиво над 100 пункта".

Спирането на дейността на федералните институции в САЩ ограничава достъпа на инвеститорите до нови макроикономически данни, което засилва вниманието към изявленията на представители на Управлението за федерален резерв (УФР). Пазарите оценяват вероятността за понижение на основната лихва с 25 базисни пункта през октомври на 95 процента, докато очакванията за второ намаление през декември са се понижили до 80 процента, сочи инструментът "Си Ем И ФедУоч" (CME FedWatch).

Президентът на клона на УФР в Ню Йорк Джон Уилямс заяви, че не би се поколебал да подкрепи ново понижение на лихвите, въпреки притесненията на някои банкери за ускоряваща се инфлация.

Същевременно австралийският долар поскъпна с 0,11% до 0,6563 щатски долара, британската лира се търгуваше на ниво от 1,3304 долара, а новозеландският долар – на 0,5747 долара, близо до шестмесечно дъно, след като централната банка на страната понижи лихвата с 50 базисни пункта.

Японската йена също отчете силен спад – близо 4% за седмицата, най-големият от година насам, след като намаляха очакванията за ново повишение на лихвите от Японската централна банка, а изявленията на вероятния следващ министър-председател Санае Такаичи не успяха да успокоят пазарите.