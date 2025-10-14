В Русия забраниха такситата от външни марки

Вносните таксита скоро ще бъдат забранени в Русия. Вече е публикуван списък с автомобили, които могат да се използват като таксита. Решението беше посрещнато с остри критики от таксиметровите шофьори, които скоро ще бъдат принудени да шофират само руски автомобили или няколко китайски, които се сглобяват в страната.

Новият закон ще влезе в сила през март 2026 г. Руската информационна агенция ТАСС представи списък с модели, одобрени от руското Министерство на промишлеността и търговията, които отговарят на изискванията на новия закон за такситата. Списъкът е доминиран от руски марки и включва електрически автомобили, хибриди и автомобили с бензинов двигател.

Най-известната руска марка автомобили Lada има седем модела в списъка, включително SUV модела Niva. Включени са и четири модела Moskvich. Един от тях е Moskvich 3, който е копие на китайския JAC Motors Sehol X4. Има място и за UAZ Hunter, който изглежда по-скоро е подходящ за сибирските степи, отколкото за улиците на Москва.

Списък с разрешените коли за таксита в Русия:

Lada Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Legend, Niva Travel

Moskvich 3, 3rd, 6, 8

Sollers SP7

UAZ Patriot, Hunter

Voyah Free, Dream, Passion