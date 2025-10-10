ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Манчестър Юнайтед" отрече за преговори с араби за...

Времето София 16° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/21471469 www.24chasa.bg

Газът на "Газов хъб Балкан" е 61 лв. на мегаватчас, поевтинява с 3.43 на сто

1344
Пренос на природен газ. Снимка: Снимка: Йордан Симеонов


31,985 евро за мегаватчас - това са цените на ноемврийските фючърси на природния газ на хъба TTF в Нидерландия в момента. Това показват данните от международната борса ICE към 11:00 часа българско време. Днешната търговия започна от равнище 32,335 евро за мегаватчас, докато вчера борсата затвори при 32,363 евро за мегаватчас, съобщи БТА.

В България цената на природния газ на платформата на "Газов хъб Балкан" в сегмента "ден напред" с ден за доставка за днес, 10 октомври, е 61,32 лева за мегаватчас, като поевтинява с 3,43 на сто. В сегмента "в рамките на деня" борсата вчера е затворила при 63,38 лева за мегаватчас. Референтната цена в този сегмент за днес е 61,32 лева за мегаватчас.

Пренос на природен газ.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Пазар

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание