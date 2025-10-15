Lexus LS спря да се произвежда

През 1989 г. Lexus LS беше първият Lexus в историята. От 1 октомври 2025 г. Lexus LS вече няма да се предлага. В световен мащаб значението на LS очевидно е станало твърде малко, за да се разработи наследник. Не е изненадващо, тъй като дори в топ сегмента все по-голям дял от пазара се разделя между SUV-подобни модели.

LS беше флагманът на Lexus, но и колата, с която започна всичко за Lexus през 1989 г. Луксозната марка на Toyota тогава представи първия си LS400, семпъл седан, който трябваше да бъде най-добрата кола в света. От 1989 г. насам Lexus LS е в непрекъснато производство, обхващащо пет поколения.

До четвъртото поколение включително, всеки LS се задвижваше от тих и неразрушим V8, който през 2007 г. получи първата си електрическа помощ. V8 беше заменен от V6 в петото поколение, а хибридното задвижване бързо се превърна в норма в западноевропейските страни, въпреки че дори настоящият модел беше наличен за кратко като нехибриден вариант.