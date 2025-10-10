Вятърни централи са произвели над 16 на сто от тока в Европа за последните 24 часа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа през изминалите 24 часа е 16,2 на сто, сочат данни от днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers, цитира БТА.

Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 14,1 процента от общото количество електроенергия (1,055 гигаватчаса), а на морските вятърни паркове се падат 2,1 процента (161 гигаватчаса) от нея.

Страните в Европа с най-голям дял на вятърната енергия в общия електроенергиен микс през последното денонощие са Дания (74 процента), Швеция (42,8 на сто) и Испания (35,3 процента). В България делът на вятърната енергия в общия електроенергиен микс е 3,7 на сто.

Най-значителни количества електроенергия от вятър са произведени в Германия (304,1 гигаватчаса), Испания (211 гигаватчаса) и Швеция (145 гигаватчаса), сочи още справката. В България са произведени 3,6 гигаватчаса.