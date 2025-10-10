Автомобилният сектор води ръста на европейските пазари

След седмица на рекордни стойности на европейските фондови пазари в петък индексите се задържаха стабилни, предава ДПА - А Еф Екс, цитирана от БТА.

DAX на Франкфуртската фондова борса нарасна с 0,2 процента до 24 669 пункта в началото на търговията, запазвайки се над предишното рекордно ниво от юли, преминато в четвъртък. Индексът устоя на по-слабите настроения на американските пазари и на спада в Азия. Euro Stoxx 50 също се повиши – с 0,3 на сто до 5644 пункта. "Европа сега има потенциал за наваксване след рекордните цени в САЩ и на много азиатски пазари", коментира един от участниците на пазара.

В Париж CAC-40 е нагоре с 0,4 на сто до 8075,81 пункта, а в Лондон FTSE 100 спада леко с 0,12 на сто до 9498,34 пункта.

Въпреки положителния старт преди уикенда не се изключва умерено прибиране на печалби, тъй като липсват нови стимули. В отсъствието на икономически данни от САЩ заради спирането на работата на правителството пазарите изглежда търсят нова посока.

По-късно днес се очакват резултатите от проучването на Мичиганския университет за потребителското доверие в САЩ, което ще покаже дали бюджетната блокада вече оказва влияние. Прогнозите са за спад до 54,0 пункта спрямо 55,1 пункта при предходното измерване през септември.

Следващата седмица ще бъде белязана от празници: в понеделник Токийската фондова борса ще бъде затворена, а в САЩ няма да има търговия заради Деня на Колумб. Сезонът на отчетите на Уолстрийт започва във вторник с резултатите на банките "Голдман Сакс" (Goldman Sachs), "Джей Пи Морган" (JPMorgan Chase) и "Ситигруп" (Citigroup), след като вече бяха публикувани данните на "Делта Еърлайнс" (Delta Air Lines) и "Пепсико" (PepsiCo).

Европейската комисия планира да предприеме действия срещу Италия, за да подкрепи процеса на банкова консолидация в еврозоната, съобщават източници, цитирани от европейски медии. Ройтерс съобщи първа вчера, че комисията възнамерява да оспори т.нар. "правило за златната сила" на Италия, което позволи на Рим да наложи строги условия на "УниКредит" (UniCredit) при опита ѝ да придобие "Банко Бе Пе Ем" (Banco BPM).

Впоследствие "УниКредит" се отказа от сделката, посочвайки именно това правило като причина. Акциите на банката поскъпнаха с 0,5 на сто след публикацията.

Източник, близък до процеса, заяви пред телевизия Си Ен Би Си, че Европейската комисия вече е започнала процедурата срещу Италия и че през следващия месец се очакват допълнителни стъпки.

Случаят идва след сходна намеса на Европейската комисия по-рано тази година, когато тя призова Испания да спазва европейските правила за конкуренцията във връзка с офертата на Бе Бе Ве А (BBVA) за придобиване на "Банко Сабадел" (Banco Sabadell).

През последната година в еврозоната имаше няколко опита за банкови сливания и придобивания с участието на компании от Италия, Испания, Германия и други страни. Политическите намеси обаче попречиха на реализацията на част от сделките, възпрепятствайки усилията за създаване на по-конкурентоспособен банков сектор в Европа спрямо Уолстрийт.

В четвъртък председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен оцеля при два вота на недоверие в Европейския парламент, като получи по-голяма подкрепа от тази при предишното гласуване през юли.

Инвеститорите в петък ще следят и публикуването на нови икономически данни от региона – включително показателите за промишленото производство на Италия, инфлацията в Русия и потребителското доверие в Швейцария.

Швейцария беше засегната от 39-процентно мито, наложено от администрацията на президента Доналд Тръмп още през август, което Централната банка на страната определи като "сериозно предизвикателство" по време на заседанието си през септември.

На стария континент най-добре се представи автомобилният сектор – секторният индекс Stoxx Auto нарасна с 1,4 на сто. Стратегът Юрген Молнар от "РобоМаркетс" (RoboMarkets) определи провелата се автомобилна среща на върха като положителен стимул. Макар германското правителство да запазва забраната за двигатели с вътрешно горене след 2035 г., то ще предостави по-голяма гъвкавост на производителите по време на прехода. Решението ще даде по-голяма предвидимост на сектора.

Акциите на "Мерцедес-Бенц" (Mercedes-Benz) поскъпнаха с 3 на сто, на "Фолксваген" (Volkswagen) – с 0,9 на сто, докато Бе Ем Ве (BMW) отбеляза лек спад. Пазарните участници очакват предварителните отчети на Бе Ем Ве (BMW) и "Порше" (Porsche) по-късно през деня.

Анализатори от "Джефрис" (Jefferies) оцениха положително изявленията на "Мерцедес-Бенц" за подразделението ѝ за леки автомобили, което отчита коригиран марж в долния край на прогнозния диапазон от 4–6 на сто, но над пазарния консенсус от 3,6 на сто. Подразделението за ванове продължава да се развива стабилно, а сегментът за мобилност също отчита добри резултати.

За сметка на това подиндексът на компаниите, свързани със суровини, петрол и газ, се понижи с 0,9 на сто. Златото отново падна под границата от 4000 долара за тройунция, а надеждите за мир в Газа понижиха цените на петрола. Оптимизмът на пазарите засегна и отбранителните компании: цената на акциите на "Райнметал" (Rheinmetall) се понижи с 1,3 на сто, а на "Хенсолт" (Hensoldt) – с 3,9 на сто.

Сред по-малките компании "Енерджиконтур" (Energiekontor) отчете срив от 17,4 на сто в капитализацията си след предупреждение за по-ниска печалба. Сега фирмата очаква печалба преди данъци от 30–40 млн. евро, при предишна прогноза от 70–90 млн. евро. "Проектният бизнес води до нестабилност", коментира пазарен участник. Реформата на електропреносната мрежа във Великобритания също е причинила забавяния, като част от планираните приходи за 2025 г. вероятно ще бъдат реализирани едва през 2026 г.