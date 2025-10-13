Стайко Тодоров, Traki Food: Истинската лютеница се прави с много материал

В диалога с „Лидл България“ винаги има чуваемост и разбиране

През ноември 2025 г. се навършват 15 години от стъпването на Lidl на българския пазар. Това са 15 години на труд, развитие, израстване и нови идеи, в които българският вкус е неизменна част от историята на компанията. През тези години търговската верига създаде здрави бизнес партньорства с над 300 български предприятия, едно от които е Traki Food. Това е нова и модерна консервна фабрика, чиито производствени мощности са разположени на площ от 16 000 кв. м в сърцето на плодородната Тракийска низина. Разполагат с 12 модерни производствени линии с капацитет за преработка на над 5000 т суровина годишно при спазване на най-високите стандарти за качество и безопасност на храните. Гордеят се, че предлагат на потребителите вкусна и здравословна храна. За доброто и дългогодишно партньорство с „Лидл България“ разговаряме с Стайко Тодоров, собственик на консервна фабрика „Траки“.

- Г-н Тодоров, ще започна с въпрос за името на фабриката. Защо се нарича „Траки“?

- Нашето консервно предприятие се намира в Индустриална зона „Раковски“, на 10 км от Пловдив, който е в сърцето на Тракийската низина. От нея идват нашите основни суровини и затова решихме да създадем марката „Траки“. Искахме да направим някаква връзка и с нашите предци – траките, на които също дължим много като народ. Оказа се също, че в Търговския регистър никой не е регистрирал марка с това име. Значи то ни е чакало да го вземем.

- Вие имате добър и успешен строителен бизнес. Защото решихте да вложите сили и средства в един напълно различен сектор – консервната промишленост?

- През 2008-2009 г. по време на финансовата криза, когато имаше големи трусове във финансовия сектор и работата в строителство бе в застой, се чудехме къде да инвестираме. Дали да направим фотоволтаичен парк или консервно предприятие. Везните натежаха към хранително-вкусовата промишленост и макар че преминахме през много трудности, не съжаляваме. Фотоволтаични паркове има много, а днес ние имаме продукти с наша марка, които са на трапезата на българина. Ние сядаме заедно с хората на тяхната трапеза, а това е изключително като усещане. Наскоро ми попадна нещо интересно от един индийски гуру. Та той казва: Ако ви затворят в една стая пет дни и ви изолират от света, кое е първото нещо, което ще поискате. Това е храна и вода.“ Така че ние направихме правилния избор като инвестирахме в производството на храна.

- Да, но този бизнес крие много рискове, а средата е силно конкурентна.

- Когато ние направихме първата наша лютеница и я видях на щанда наред с много други марки, си казах: „Леле, къде сме тръгнали“. Но още тогава решихме, че ние компромиси с качеството няма да правим. Може да е по-скъпо, но продуктът трябва да е качествен и вкусен. Имаше трудни моменти. В началото фабриката не беше достатъчно натоварена и се чудехме дали да не пуснем по-евтина масова лютеница, за да натоварим мощностите, защото разходите си вървяха. Но при нискобюджетните продукти нещата са въпрос на химия и ако ти имаш добър химик, някой друг ще намери още по-добър и така не се стига до никъде. Затова решихме, че компромиси с качеството няма да правим. Така е и до днес, въпреки че това ни струва много труд и усилия.

- Предприятието ви е ново, модерно. Имате независимо захранване с ток и вода. Виждат ли се вече ползите от тези значителни инвестиции?

- Инвестициите са значителни, но те бяха правени постепенно. Всяка година имаше какво да се доизгражда, да се вкарват нови машини и съоръжения. Развивахме се стъпка по стъпка, за да отговорим на изискванията на все по-тежкия пазар. Проблемът с водата е сериозен и е добре, че имаме собствен водоизточник. Но ние работим и в посока на намаляване на разходите. Например, инвестираме в нови машини за белене на чушките, които са с много по-малка консумация на вода.

- Как успявате да си осигурите качествена суровина? Тази година беше изключително тежка за производството на зеленчуци заради студовете през пролетта и продължителната суша през лятото.

- Въпросът със суровината е сериозен, защото всяка година се увеличават обемите на производство и заявките за наши продукти. Затова се наложи да направим сдружение с един от най-големите земеделски производители в България, който ни осигурява основната суровина. Работим и с други наши фермери. Те ни повярваха и вече сме заедно 4-5 години. Това партньорство е добро и за нас, и за тях, защото им дава сигурност. Ние сме най-големият преработвател на капия в България с 1200-1400 тона годишно.

- Не внасяте ли суровина от чужбина?

- Вече не разчитаме на внос, а и за продуктите под марката „Родна стряха“ на „Лидл България“ имаме инициатива и се стремим суровината да е изцяло българска. По този начин се подкрепят българските производители по цялата верига – от суровината до готовия продукт.

- Как започна партньорството ви с „Лидл България“ и кой беше първият продукт, с който влязохте в търговската верига?

- Нашето партньорство с Lidl започна със стерилизирани краставички, а скоро след това представихме и специална рецепта лютеница, създадена изцяло за тях. Така се роди лютеницата под марката „Родна стряха“, която вече години наред печели доверието на потребителите. Успех постигна и лютеницата под собствената ни марка „Траки“, предлагана в Lidl.

Днес „Родна стряха“ включва не само лютеница, но и богата гама люти чушки, както и една от най-новите ни разработки – салата от червена капия с чесън и олио. Това е изцяло натурален продукт, съдържащ цели 92% капия, овкусена единствено с олио, сол и чесън. Чист, вкусен и близък до домашното приготвяне.

- Как се нагодихте към високите им изисквания по отношение на качеството и безопасността на храните?

- Преди да се наложим за българския пазар, ние вече продавахме навън – в Германия, Италия, където беше централният склад, Австрия, Франция, както и в много други точки на света, включително САЩ, ЮАР и Нова Зеландия. Това означаваше, че трябваше да се съобразим с всички действащи изисквания в тази област по отношение на качеството и безопасността на храните. Така че ние бяхме подготвени да започнем работа с „Лидл България“. Те имат и някои по-специфични изисквания, които не беше проблем да покрием. В момента имаме всички най-високи сертификати за качество и безопасност на храните, които произвеждаме. Това са IFS сертификат, както и EN ISO 22000: 2005. От „Лидл България“ идват по няколко пъти на проверки в годината, за да видят какво правим и как го правим. Между нас и тях вече е изградено доверие и даже при последните ни разговори беше казано, че може да се наложи да работим само за тях. Ние например имаме партньори в Турция, които работят за Lidl от 30 години. Смятаме, че, ако ние се държим като коректен партньор и предлагаме стоката с качеството и в количеството, което искат, ще успеем да работим заедно още дълги години.

- Казвате, че имате добър износ. А чрез Lidl достигнахте ли до нови пазари?

- Чрез Балканските седмици сме продавали наши продукти под марки на Lidl в 7-8 държави, сред които Румъния, Кипър, Полша, Австрия, Унгария и Сърбия, а в момента подготвяме участието си в рамките на Балканската седмица в Австрия. Така че с годините възможностите за износ се разширяват.

- Разкажете повече за „щадящите“ технологии, които прилагате при преработката на суровината. Как чрез тях се запазват най-ценните хранителни качества на зеленчуците?

- При нас целият производствен процес е „щадящ“. Използваме вода от собствен водоизточник, произвеждаме ток от соларни панели, използваме природен газ, имаме собствена пречиствателна станция. Така че ние сме едно „зелено“ предприятие. Освен това при нас цикълът от изпичането на чушката до нейното замразяване е много кратък. Тя веднага отива в шоковата камера и така се запазват нейните вкусови и хранителни качества. Запазва се дори ароматът на пушек, затова и лютеницата ни е хубава. Тя е като направена у дома.

- В какво се крие тайната на хубавата лютеница? Как да я познаем?

- Когато започнахме да правим лютеница, първият технолог във фабриката ми казваше: „Шефе, ти си голям глупак“. Питам го защо. А той казва: „Много материал в лютеницата слагаш“. А аз знам, че лютеницата се прави с много чушки, а не с други неща. Нашата лютеница е по рецептата на майка ми от 50 години. Аз я записах в едно тефтерче и оттогава не сме я променяли до ден днешен. В нея има чушки, патладжан, доматено пюре, олио и подправки и никакви консерванти. Ако я отвориш, след три дни се разваля, защото е истинска, чиста.

- Разработвате ли нови рецепти и продукти в отговор на потребителското търсене и стремежа на хората към чиста и здравословна храна?

- Ние бяхме първите, които пуснахме лютеница без захар. За наша радост, виждаме, че този продукт набира голяма скорост. В тази лютеница сладостта идва от чушката, която си има захарност. Така че ако вземете два буркана от различни партиди, те може да са различно сладки. Солта винаги може да се намали. Тенденциите в „Лидл България“ са за намаляване на солта. Така че се съобразяваме с новите тенденции в храненето.

- Какви са бъдещите ви планове за развитие на сътрудничеството с „Лидл България“?

- Да продаваме повече и повече наша продукция. Надяваме се добрите ни отношения да се развиват. Най-важното е, че с тях работим в диалог. Има чуваемост и така всичко се решава, защото разговорите не се водят от позиция на силата, а на основата на доброто партньорство. Ние сме заедно вече шеста година и смятаме, че това дългогодишно сътрудничество говори само за себе си.

- И накрая, какво ще пожелаете на „Лидл България“ за техния 15-и рожден ден?

- Пожелаваме им да построят още много магазини и да почерпят!