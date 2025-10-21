Красивите гледки към вековни борови гори, ждрела, реки, езера има в Родопите. Виждаме ги винаги когато очите са отворени за тези красоти, а в сърцето ни има място за тях. Наблюдавайки съвършената система на взаимовръзки и взаимна регулация в природата, черпим вдъхновение за нови открития, подобрения, които облекчават и подпомагат дейностите, свързани с нашето пребиваване на Земята.

За да виждаме красотата на природата и през прозореца, без да се разсейваме от дразнещи петна и замърсявания, в развойните центрове на Kärcher е създаден многофункционален акумулаторен уред за бързо почистване на прозорци и гладки повърхности Windows Vac.

Освен прозорците акумулаторният уред от Kärcher почиства почти всички гладки повърхности като предни стъкла на коли, огледала, душ кабини, котлони, стъклени маси и плотове вкъщи.

Почистването на прозорците е три пъти по-бързо с уреда за почистване на прозорци Kärcher отколкото на ръка. Без ивици и без капки – уредът изсмуква водата от стъклото бързо и надеждно.

Уредът за прозорци се предлага в различни модификации - от WV 2 до WV 7.

WV 6 се слави като Най-добрият изпълнител. Той е уредът за прозорци с дълго време на работа на батерията и подобрени гумени пера.

WV 2 е Универсалният. Това е уредът с особено лек дизайн и удобно приложение.

Без химикали дори срещу вируси и бактерии

За да бъдем близо до природата и при почистването на дома, без използване на химикали, но с безупречен ефект, от Kärcher изработват парочистачките за своите най-взискателни потребители. Те са най-доброто средство срещу бактерии и вируси - почистени с гореща водна пара, патогените просто не оцеляват.

Силната струя пара, високата й температура, мощните дюзи и силно нагретите кърпи за почистване се грижат парочистачките на „Керхер” да отстраняват 99,99% от вируси като грипните и 99,99 % от всички обичайни за домакинството бактерии по твърди повърхности, смесители, плочки, огледала и други. Това е потвърдено от проведените научни изследвания.

Хигиенично почистване в дълбочина - без никакви химикали, само с чиста вода

Отстраняване на 99,999% от вирусите и 99,99% от обичайните за домакинството бактерии по твърди повърхности

По-добри резултати при почистването от ръчните методи с препарат

Висока температура и мощно генериране на пара

Парочистачките са подредени по няколко показателя в каталога на „Керхер” от SC1 до SC5 в зависимост от начина на управление и насочване на горещата парна струя, вида на контейнера за вода и допълнителните приставки. Така клиентите могат лесно да намерят уреда, който ще им върши най-добра работа, и ще почистват природосъобразно дома си.