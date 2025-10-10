Приходите от комисиони на застрахователите нарастват до близо 262 млн. лева

С 8 на сто са нарастнали приходите от комисиони на застрахователните брокери в Българи и на годишна база те достигат до 261,7 млн. лева за първите 6 месеца на настоящата 2025 година, сочи справка на БТА в данните на Комисията за финансов надзор. За сравнение, през същия период на миналата 2024 година приходите от комисиони на застрахователните брокери са достигали 242,4 млн. лева или с 19,3 млн. лева по-малко спрямо настоящия резултат.

Средният дял на комисионата спрямо премийния приход възлиза на 19,8 на сто през тази година, като това съотношение остава непроменено спрямо първите 6 месеца на миналата година.

Премийният приход на застрахователните брокери със седалище в България възлиза на 1,319 млрд. лева за първите 6 месеца на тази година, като нарастват със 7,5 на сто на годишна база или с близо 93 млн. лева.

Общият размер на премийния приход на застрахователните брокери със седалище у нас и този в полза на брокерите със седалище в друга държава достига 1,493 млрд. лева към края на месец юни тази година. Данните са на база информация от 343 от общо 345 регистрирани брокера към края средата на тази година.

Най-висок дял на комисионата спрямо премийния приход за разглеждания период се отчита при застраховка живот, свързана с инвестиционна цел - 36,5 на сто. При застраховка "Гражданска отговорност", свързана с притежаването и използването на моторно превозно средство, средният дял на комисионата на брокерите спрямо премийния приход възлиза на 15,5 на сто. Премийният приход по тази застраховка достига близо 487,9 млн. лева, а приходът от комисиони - 75,6 млн. лева за първите 6 месеца на тази година.

Премийният приход по застраховки на сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства, възлизат на 452,7 млн. лева за периода, като комисионите, свързани с тази застраховка, достигат 112,2 млн. лева или среден дял от 24,8 на сто спрямо премийния приход.