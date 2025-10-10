За първи път българка оглави Европейската СПА асоциация

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Кандидатурата на д-р Сийка Кацарова - председател на Българския съюз по балнеология и СПА туризъм, бе подкрепена от министъра на туризма Мирослав Боршош

Д-р Сийка Кацарова е първата българка, избрана за президент на Европейската СПА Асоциация (ESPA). Тя бе избрана на годишния конгрес в Хаапсалу, Естония. Д-р Кацарова е председател на Българския съюз по балнеология и СПА туризъм.

За първи път в 30-годишната история на ESPA български експерт оглавява асоциацията, която представлява елита на балнео, СПА и уелнес дестинациите от над 20 държави на континента. Изборът на д-р Кацарова е признание за България като лидер в областта на природните лечебни ресурси и медицинския СПА.

Д-р Кацарова поема ръководството в момент, в който фокусът на Европа се измества към превенцията и устойчивото здраве.

Нейният мандат ще бъде фокусиран върху позициониране на ESPA като ключов неправителствен партньор на ЕК в областта на здравеопазването (превенция, профилактика и рехабилитация) и в областта на туризма – чрез активно и резултатно сътрудничество с отделите, свързани със здравеопазването, регионалното развитие, селските райони, транспорта и туризма.

Увеличаване на ролята на ESPA в европейското финансиране: активно изграждане на по-целенасочена структура за участие в тръжни процедури и проекти на ЕС. Както и задълбочаване на партньорствата с научните, здравните, туристическите и финансовите сектори.

Акцент в управлението на д-р Кацарова ще бъде и укрепването на позицията на ESPA в здравната и туристическата политика на ЕС, особено по отношение на превантивните грижи, психичното здраве, онкологичните заболявания и новата инициатива за сърдечно-съдови заболявания, както и трансграничното здравеопазване.

Усилията й ще бъдат насочени и към повишаване на видимостта на работата на лекарите-физиотерапевти.

Кандидатурата на д-р Сийка Кацарова бе подкрепена от министърът на туризма Мирослав Боршош, който в писмо до Европейската СПА асоциация обяви, че нейното лидерство, експертиза и визия ще гарантират, че ESPA ще остане в челните редици на иновациите и високите постижения в здравния туризъм в Европа.

Поздравителен адрес по случай 30-годишния юбилей на Европейската СПА асоциация изпрати и българският комисар, отговарящ за стартиращите предприятия, научните изследвания и иновациите в ЕК Екатерина Захариева.