Фермери излязоха на митинг в подкрепа на българското производство в София

"В защита и подкрепа на българското производство!" под този надслов фермери се събраха пред сградата на представителството на Европейската комисия (Дом на Европа) в София. Районът около сградата беше отцепен, но движението вече е възстановено, предаде БТА.

На протеста пристигнаха земеделският министър Георги Тахов и европейският комисар по въпросите на земеделието и храните Кристоф Хансен, които по-рано откриха реконструирания магистрален напоителен канал М-1, част от напоителна система "Тракиец" край хасковското село Конуш.

Хансен подчерта, че земеделците имат ключова роля в осигуряването на продоволствената сигурност, което ги прави изключително важни.

По думите на председателя на Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ) Венцислав Върбанов мястото на митинга е избрано неслучайно - то е обвързано с пристигането на еврокомисаря. Тук сме застанали рамо до рамо производителите на селскостопанска продукция, преработвателите, производителите на храна и търговците, посочи Върбанов, като подчерта, че за първи път всички са обединени от една цел - да запазят българското производство, колкото и малко да е останало то, и да не позволят никакви ограничения, които могат да доведат до загуба на пазари и отказване на фермери от дейността им.

Председателят на АЗПБ заяви, че са тук също, за да покажат своята подкрепа към министър Тахов и неговия екип. Председателят на Националния съюз на говедовъдите в България (НСГБ) Димитър Зоров каза, че вече 38 организации са се присъединили към подкрепата за министъра.

Зоров посочи, че искат общият европейски пазар да се развива не дискриминационно, а правилно за всички.

По темата за ваксинацията срещу шарка по овцете и козите Зоров обясни, че в момента повечето животни са бременни и подобно действие би довело до допълнителни последствия като унищожаване на приплоди, което прави този момент най-неподходящият да се говори за ваксинация. Ако животните бъдат ваксинирани, страните извън Европейския съюз ще спрат да купуват български млечни продукти, допълни той и заяви, че всички протестиращи днес са против ваксината.

Протестиращите държаха плакати с надписи "Чуйте хората, които произвеждат", "Спасете българското производство", "Министър Тахов, ние сме с вас, не на рекета!" и други.

Комисар Хансен, екипът на Министерството на земеделието и храните и представители на браншовите организации провеждат среща в Дома на Европа, на която да обсъдят актуални въпроси и проблеми пред земеделието.

Вчера Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) обяви старт на подготовка за национални протести в защита на българските зърнопроизводители. Асоциацията сваля доверие от кабинета на Министерството на земеделието и храните (МЗХ) и настоява за оставките на министър Георги Тахов, заместник-министър Иван Капитанов и заместник изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ) Петя Славчева заради неизпълнени ангажименти и пълна липса на управленска воля за решаване на проблемите в сектора, става известно от съобщение на НАЗ.

Националната овцевъдна и козевъдна асоциация също заяви, че е загубила доверие в ръководството на Министерството на земеделието и храните и Българската агенция по безопасност на храните. След месеци на бездействие, отлагане и противоречиви сигнали към фермерите относно овладяването на епидемията от шарка по овцете и козите, Националната овцевъдна и козевъдна асоциация заявява, че държавата, в лицето на министър Георги Тахов и изпълнителния директор на БАБХ Светлозар Патарински, подвежда правителството, народните представители, обществото и най-вече фермерите, пише в декларацията на НОКА. Асоциацията остава в протестна готовност.