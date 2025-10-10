ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Желязков: Правителството изпълнява ангажимента си ...

Без лепене на стикер за технически преглед, той става дигитален

Марияна Бойкова

[email protected]

Хартиеният стикер за преминат технически преглед, който съдържа информация за колата и екокатегорията й се, се премахва. Информацията е в електронен документ. СНИМКА: МАРИЯНА БОЙКОВА

Стикерите за преминат технически преглед на автомобилите ще бъдат заменени от техен електронен аналог. Министерството на транспорта и съобщенията предлага преминаване изцяло към електронни документи, които да удостоверяват техническата изправност на пътните превозни средства. Това става с промени в Наредба № Н-32 (за техническите прегледи), публикувани днес за обществено обсъждане. Измененията идват след окончателното становище на Върховния административен съд, който отмени издаването на физически стикери на автомобилите.

„Край на стикерите и бюрокрацията. Вече няма нужда да лепим, късаме и пазим хартийки – всичко ще бъде в електронен формат. Това е малка, но важна крачка към модерна и дигитална държава, в която гражданите получават бързи и честни услуги," каза вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов.

И в съответствие с европейската Директива 2014/45, хартиените документи ще бъдат заменени с електронни удостоверения. Това ще улесни трансграничните проверки и ще подобри проследимостта на извършените технически прегледи чрез единна информационна система.

За да се гарантира сигурността, при прегледите ще продължи да се използва устройство за цифрова идентификация на автомобила – чрез VIN номер, рама и километропоказател.

С промените се намалява и административната тежест за пунктовете за технически прегледи – отпада задължението за разпечатване, сканиране и съхранение на хартиени документи, както и за уведомяване на ИА „Автомобилна администрация" при липса на стикери

