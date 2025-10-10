Украйна е ожънала 33 млн. тона зърно от началото на годината

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Украинските фермери са ожънали 33 милиона метрични тона зърно от реколта 2025 г. към 10 октомври, съобщи министерството на икономиката, цитирано от Ройтерс.

Ведомнството не предостави сравнение със същия период на предходната година. Според официални изказвания, Украйна планира да прибере около 56 милиона тона зърно през 2025 г., колкото е била и реколтата през 2024 г.

От общото количество добита продукция към момента, пшеницата възлиза на 22,62 милиона тона, ечемикът – на 5,31 милиона тона, грахът – на 0,63 милиона тона, а царевицата – на 3,45 милиона тона. Общият зърнен добив възлиза на 33,03 милиона тона, съобщава БТА..

Сред останалите култури, министерството отчита 3,31 милиона тона добив от рапица, 6,35 милиона тона слънчоглед, 2,77 милиона тона соя и 3,44 милиона тона захарно цвекло.