Украйна е ожънала 33 млн. тона зърно от началото на годината

Зърно Снимка: Pixabay

Украинските фермери са ожънали 33 милиона метрични тона зърно от реколта 2025 г. към 10 октомври, съобщи министерството на икономиката, цитирано от Ройтерс.

Ведомнството не предостави сравнение със същия период на предходната година. Според официални изказвания, Украйна планира да прибере около 56 милиона тона зърно през 2025 г., колкото е била и реколтата през 2024 г.

От общото количество добита продукция към момента, пшеницата възлиза на 22,62 милиона тона, ечемикът – на 5,31 милиона тона, грахът – на 0,63 милиона тона, а царевицата – на 3,45 милиона тона. Общият зърнен добив възлиза на 33,03 милиона тона, съобщава БТА..

Сред останалите култури, министерството отчита 3,31 милиона тона добив от рапица, 6,35 милиона тона слънчоглед, 2,77 милиона тона соя и 3,44 милиона тона захарно цвекло.

