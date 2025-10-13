Първият в България Център за върхови постижения в растителната системна биология и биотехнология - ЦРСББ е създаден в Пловдив по проект PlantaSYST с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 чрез Европейския фонд за регионално развитие и е единственият български изследователски проект, спечелил през 2017 г. в финансова подкрепа на ЕК по програма “Хоризонт 2020”. През новия програмен период (2021-2027 г.) устойчивото развитие на ЦРСББ е подпомогнато от Изпълнителна агенция “Програма за образование” чрез Програмата “Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация” (ПНИИДИТ), съфинансирана от ЕС.

„Центърът по растителна и системна биология и биотехнология (ЦРСББ) се разви уверено и стабилно през предходния програмен период. Важно е да подчертаем, че създаването му получи подкрепа на всички териториални нива в рамките на Европейския съюз. Получи национална и местна подкрепа“, разказва Иван Попов, директор на Изпълнителна агенция „Програма за образование“.

Тази година ЦРСББ отбелязва десетилетие от своето създаване. Основан с мисията да се утвърди сред водещите институти в света, специализирани в областта на растителните науки, днес Центърът е достоен партньор в националното и европейското научноизследователско пространство. В научния екип са привлечени десетки утвърдени и млади учени от България и чужбина, които работят по над 30 мащабни изследователски проекта и са в авторските колективи на над 400 научни статии, публикувани в международни издания със среден и висок импакт фактор. Към настоящия момент Центърът е на челно място по публикувани научни статии със среден и висок импакт фактор и с най-висок h-index сред всички институти в областта на растителните науки в България.

Международно признание

Проектът PlantaSYST e единственият български проект тази година, номиниран сред финалистите в категория “Конкурентна и интелигентна Европа” на престижния международен конкурс REGIOSTARS Awards 2025. Инициативата се организира ежегодно от Европейската комисия и отличава най-иновативните и регионално-значими проекти в Европа, финансирани чрез Кохезионната политика на ЕК.

Победителите в общо пет категории на конкурса ще бъдат избрани от независимо жури, съставено от водещи академични експерти. Освен експертното жури, възможност за гласуване има и широката публика - до 15 октомври 2025 г. е отворено онлайн гласуване на официалния сайт на конкурса, където гражданите могат да подкрепят своя фаворит за наградата на публиката.

Гласуването е достъпно на следния линк: https://ec.europa.eu/regional_policy/projects/regio-stars-awards_en#inline-nav-1

От идея до реалност

Създаването на Центъра обединява усилията на европейски институции, българското правителство, местната власт в Пловдив, водещи университети и институти от България и чужбина, както и експертизата на утвърдени изследователи от над 10 държави в области като молекулярна биология, геномика, биоинформатика, растителна физиология, метаболомика, биотехнологгия, аграрни науки и др.

Студенти и докторанти

Още от самото начало Центърът е замислен не само като научен институт, но и като притегателен Център за иновации и технологичен трансфер, който да свързва науката и академията с индустрията и обществото, както и да обучава бъдещото поколение изследователи. Основна цел на учените е разработването на органични продукти за устойчиво земеделие и подобряване качеството на живот на хората. Проучват се природни съставки и се идентифицират гени за повишаване устойчивостта на стопански култури в условията на климатичните изменения, както и за разработване на природни продукти за дълголетие, фотозащита, превенция и контрол на затлъстяване.

“Голяма част от екипа, който сформирахме за изготвянето на проекта PlantaSYST, бяхме изследователи, които по онова време работехме в чужбина. Искахме да се завърнем в България, за да пренесем натрупания опит в родината, да привлечем чуждестранни изследователи и още българи, които да се завърнат, както и да обучим студенти и докторанти, като ги мотивираме да останат в България и да работят на място, което им предлага възможности за професионално развитие на световно ниво. Благодарни сме за подкрепата, която получихме и получаваме от ЕС, държавата и Община Пловдив”, разказва директорът на ЦРСББ проф. Цанко Гечев.

Инфраструктура и модернизация

Едно от най-големите постижения на Центъра е изграждането на специализирана инфраструктура спрямо световните стандарти благодарение на финансирането по ОП “Наука и образование за интелигентен растеж”. Оборудвани са лаборатории за биологични и биотехнологични изследвания, както и високотехнологични оранжерии с климатичен контрол, които позволяват прецизно изследване на растителните процеси. Част от апаратурата е без еквивалент за България и региона, предоставяйки възможност на Центъра да извършва услуги в областта на биоинформатиката и метаболомиката. Тази инфраструктура не само подпомага научната работа, но и допринася за конкурентоспособността на института в европейския научен контекст.

Газов хроматограф

Научни постижения

През изминалото десетилетие Центърът е реализирал редица значими постижения. Създаването на устойчиви сортове стопанско-значими култури с богато хранително съдържание и подобрена толерантност към засушаване, високи температури, засоляване на почвата и болести; разработване на органични биостимуланти за растителна защита; създаване на триизмерен прототип на човешки епидермис за проучване влиянието на растителни вещества с потенциал за превенция от преждевременно стареене на кожата; идентифициране на природни вещества за дълголетие, контрол на затлъстяването и остаряване в добро здраве са само част от научните разработки. Извършват се масспектрометични, метаболомни и геномни изследвания за подобряване качеството и хранителната стойност на стопанско-значими култури. Реализирани са иновативни научни открития за разработване на органични продукти в полза на човешкото здраве.

Ин витро размножаване на Орфеево цвете

Обучение и професионално развитие на млади изследователи

“Особено внимание в ЦРСББ отделяме на подготовката на ново поколение учени. Центърът е акредитиран за обучение на докторанти в професионално направление „Биотехнологии”. Обучават се и студенти, които имат възможността да надграждат своята теоретична подготовка с научна практика под менторството на утвърдени учени с висока професионална експертиза. Тази приемственост е основен приоритет за нас, за да продължаваме да привличаме родни учени, които да се завръщат в България, както и млади хора, които да останат да работят тук в международни екипи и да получават възможности за професионално развитие в България“, подчертава проф. Гечев.

Връзка с индустрията

„Подобни проекти доказват, че когато науката, бизнесът и държавата работят заедно, се създават устойчиви решения с реално въздействие върху икономиката и обществото,“ коментира Иван Попов, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Програма за образование“. „PlantaSYST е пример как инвестициите в научен капацитет и модерна инфраструктура могат да привлекат партньори от индустрията, да стимулират иновации и да задържат млади изследователи в България. Именно такива сътрудничества превръщат знанието в двигател на растеж и конкурентоспособност.“

Растителна клетъчна биотехнология

ЦРСББ изгражда активни партньорства с индустриални компании от България и чужбина с цел трансфер на знания, технологии и иновации от науката в практиката. Центърът подпомага фирми от различни сектори чрез предоставяне на научна експертиза, лабораторни услуги и достъп до модерна инфраструктура, като предлага и услуги по ваучерни схеми, финансирани от Министерството на иновациите и растежа, за да могат малки и средни предприятия да получават достъп до научни анализи, услуги и консултантска подкрепа при облекчени условия.

Връзката с индустрията се допълва от организирани обучения и демонстрации, които подпомагат земеделски производители да тестват прецизни технологии, преди да инвестират за приложението им в производствените практики. Така ЦРСББ се утвърждава като стратегически посредник между науката и бизнеса и като двигател на устойчивото развитие в региона. Институтът разработва редица съвместни проекти с компании от аграрния сектор за внедряване на устойчиви земеделски практики, разработване на биопродукти и въвеждане на технологии, които намаляват екологичния отпечатък на сектора.

Днес Центърът е сред двигателите на научния и икономическия напредък в страната. Той обединява академичния потенциал, подготвя висококвалифицирани кадри и изгражда мостове към индустрията. Постиженията му доказват, че България може да бъде конкурентна и видима на европейската научна карта.