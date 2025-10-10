ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Съпругата на външния министър ще води новините по Нова телевизия

Виолета Манчева СНИМКА: Нова телевизия

Виолета Манчева - съпруга на министъра на външните работи Георг Георгиев, ще води новините по Нова телевизия от понеделник. 

Ето какво съобщиха от Нова телевизия:

От понеделник към екипа на NOVA се присъединява Виолета Манчева. Тя ще бъде водеща на късната информационна емисия и репортер в нюзрума на NOVA. В последните осем години работи в България Он Еър като водещ и репортер с фокус върху социални, потребителски и икономически теми. Виолета Манчева е завършила журналистика и магистратура по европейска интеграция и дипломация в ЕС в Софийския университет "Св. Климент Охридски".

От 13-ти октомври водещата Мина Илиева ще представя първите новини за деня в „Здравей, България". Досега тя беше лице на информационния канал NOVA NEWS. Нейният професионален път започва като стажант в нюзрума на NOVA, а по-късно е репортер и водещ в Българската национална телевизия в продължение на три години. Като репортер тя е отразявала политически, социални и културни теми. Завършила е журналистика в Софийския университет "Св. Климент Охридски". 

Георг Георгиев и съпругата му Виолета Манчева се врекоха един на друг в Троянския манастир
Лилия Мустакова продължава професионалния си път извън електронните медии. Екипът й благодари за нейната ползотворна работа и й пожелава успех в бъдещите начинания.

Виолета Манчева и Георг Георгиев се венчаха на 18 септември 2022 г. в Троянския манастир. На церемонията присъства и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, който е и техен кум. Той сам провокирал сватбата след дългогодишната връзка на Георг и Вили.

Двамата сключиха брак на 28 август в Банкя.

Георг и Виолета се запознават случайно по време на публична лекция, в която двамата участвали.

