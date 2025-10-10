Повече пшеница за сметка на царевицата сеят тази година земеделците в Добричко

Сеитбата на есенниците – пшеница и ечемик, в област Добрич вече започна, съобщават земеделци. Смятат да засеят повече декари, вече е засята и повече рапица, добавят те. През миналата есен с пшеница бяха засети над 1,2 млн. декара.

"Това ще бъде за сметка на площите с царевица, която вече няколко години дава много ниски добиви", каза Радостина Жекова, председател на Добруджанския съюз на зърнопроизводителите. „Предсеитбената подготовка вървеше малко трудно, заради сухата земя, над полетата се вдигаше много прах, докато се ореше. Дъждовете, които паднаха в региона, се отразиха много добре и на сеитбата и ще осигурят влага на пшеницата за поникне нормално", добавя тя.

Вече са засети с пшеница 59 660 декара, като 52 310 декара са в община Добричка.

Идва и времето за рентите, напомнят собствениците на земя, които вече обсъждат колко лева на декар ще получат.

„В област Добрич със сигурност ще има райони, където тазгодишните ренти ще са по-ниски, в други – ще се запазят на миналогодишните нива. Картината ще е шарена, „рисуват" я обаче в стил „Реализъм" получените добиви. Предполагам, че рентите за декар ще варират от 30 до 100-120 лева. Такава голяма разлика може да се получи за първи път", обяснява Жекова. Тя припомня, че в добри години е имало ренти от 150-170 лева на декар. Миналата година в област Добрич средната рента беше около 70 лева, като пак имаше разлики – между 60 и 100 лева.

„Има зърнопроизводители, които продължават да дават около 60 процента от приходите от декар за рента. Това, според мен, е неразумно. Например, тази година при добив около 250 кг от дка при царевицата, приходите от декар са около 90 лева, а разходите за декар царевица са между 120 и 150 лева, без да се включва рентата. Разходите включват амортизация, заплати, торове, видове технологии за обработка и др. Средният добив от декар при слънчогледа е около 180 кг. На пазара никой не проявява интерес да го купува, защото тази година няма масленост и е мръсен. Няма търговия и при пшеницата, защото няма пазари за износ. Цената й е около 360 лева за тон. При среден добив от културата тази година от около 500 кг от дка, по тази цена от дка приходът е около 180 лева, а разходите за дка са около 150 лева. Това определено е проблем за сектора", обяснява Жекова. Тя добавя, че има полета, на които царевицата се изоставя, тъй като при около 100 кг от дка не си струва комбайните да влизат в нивата, тъй като този добив не може да плати дори горивото им.