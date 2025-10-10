ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Благомир Коцев остава в ареста, по делото се работ...

Времето София 13° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/21477255 www.24chasa.bg

Европейските борси се сринаха след като Тръмп заплаши Китай с вдигане на митата

2228
Доналд Тръмп СНИМКА: Ройтерс

Европейските пазари се сринаха, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши Китай със "сериозно увеличение" на митата за внос на китайски стоки и заяви, че няма причина да проведе среща с китайския си колега Си Цзинпин след две седмици в Южна Корея, предаде Си Ен Би Си, цитирана от БТА. 

Във Франкфурт DAX се понижи с 369,79 пункта, или 1,5 на сто, до 24 241,46 пункта.

Парижкият CAC 40 спадна със 123,36 пункта, или 1,53 на сто, до 7918 пункта.

Лондонският FTSE 100 изтри 81,93 пункта, или 0,86 на сто, достигайки 9427,47 пункта.

Общоевропейският индекс Stoxx 600 изтри с 1,25 на сто до 564,16 пункта.

Доналд Тръмп СНИМКА: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Пазар

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Като сме без делници, да не сме без понеделници