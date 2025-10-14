Volvo произведе последното комби V90

Volvo официално завърши производството на модела V90 , последното голямо комби на марката, което в продължение на десетилетия беше синоним на елегантност, безопасност и практичност в сегмента на колите с пет врати. Последният екземпляр, боядисан в черно и предназначен за колекцията Volvo Heritage, е произведен във фабриката в Торсланда, недалеч от Гьотеборг, и ще бъде изложен в музея "Светът на Volvo", редом с исторически модели като легендарните серии 700 и 900.

V90 няма да има директен наследник. Това на практика означава, че шведската марка, собственост на китайската Geely, се сбогува с комбито, форма на каросерията, която е запазена марка на компанията от десетилетия. Главният изпълнителен директор Джим Роуън потвърди, че по-малкият V60 също ще се произвежда известно време, но и той няма да получи ново поколение. „SUV-овете промениха играта.

Докато комбитата някога предлагаха идеален компромис между лукс и функционалност, днес те са жертва на световната тенденция за SUV-овете. Volvo сега насочва фокуса си към електрически модели, като например предстоящия ES90, който ще замени седана S90. Този модел има пет врати и профил на купе, което го прави по-близо до фастбек, отколкото до класически седан.

Volvo възроди името XC70, но сега като SUV, а не като здраво комби с повдигнато окачване. Така всички бивши комбита в портфолиото на Volvo се превръщат в кросоувъри или електрически алтернативи.