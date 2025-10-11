Експерти: Щом има купувачи, имотите ще продължат да поскъпват

Продавачите на имоти няма да станат повече от купувачите, а щом продължи да има кой да купува, имотите ще продължат да поскъпват. Така може да се обобщят изказванията на експертите, които участваха в първия панел на Международната конференция за недвижими имоти, организирана от Реалто Груп днес в София. В дискусионния панел на тема "Имотен GPS" участваха Георги Павлов, председател на Advisory Board-A, Никола Филипов, финансов експерт и Филип Попов, главен директор "Банкиране на дребно" към Пощенска банка. Модератор беше Гергана Тенекеджиева, изпълнителен директор на Adress - недвижими имоти.

Продавачите няма да станат повече от купувачите, смятат и тримата панелисти. "Българската политическа класа е имотна. Тя не инвестира в акции, а в хотели и имоти", оцени ситуацията в страната Георги Павлов.

"Банковият пазар в момента е свръхликвиден. В банковата система ще бъдат излети 16 млрд. лева. От тази гледна точка финансовият сектор няма да има нужда да привлича капитал и няма да има покачване на цената на депозитите", каза Никола Филипов.

"Над 60% от населението купува имоти, и смятам, че този ръст ще продължи. С това ще се покачват и цените. Ако едва 3% от българите инвестират в акции, то над 90% от всички купуват имоти", заяви Никола Филипов.

Конференцията за няколко години се утвърди като водеща платформа за обмен на знания и опит в сектора, а тази година амбицията на организаторите е то да отвори страница в международен мащаб. Поставен е акцент върху свързването на глобалните тенденции с местния пазар, върху технологиите, устойчивото развитие и човешкия фактор в бизнеса с имоти.

Участие във форума взе най-популярният лектор и обучител в имотния сектор в Австралия и Нова Зеландия Томас Панос. Той има над 30-годишен опит и е автор на програмата Real Estate Gym - платформа за брокери, които искат да стигнат до върха. В интензивна тренировка Том Панос разкрива конкретните стъпки и процеси за превръщане на всеки агент в лидер на пазара.

Неговите седмични обучения достигат до десетки хиляди професионалисти по света, а методологията му е базирана на поведенчески модели на топ продавачи. Панос залага на изграждането на навици, на ясните сценарии за преговори, системния маркетинг и измерими KPI.

Събитието даде възможност за обмен на опит, срещи и практики от световно познати експерти.