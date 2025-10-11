КМГ: Китай се фокусира върху осигуряването на жилища за нуждаещите се хора през последните 5 години

На пресконференция, проведена днес от Пресслужбата на Държавния съвет, заместник-министърът на Министерството на жилищното строителство и градското и селско развитие Дун Дзиенгуо заяви, че по време на „14-ата петилетка" (2021-2025) на различни места в страната са се приложили политики, насочени към защита на основните жилищни нужди на нуждаещите се семействата. Дун Дзиенгуо каза, че е създадена многостепенна система за осигуряване на жилища, която включва държавни жилища под наем и жилища на достъпни цени. Предприети са и подходящи мерки за осигуряване на жилища за различни групи от населението, като мигриращи граждани и младежи. По отношение на подхода, местните власти са приели двойна стратегия от парични субсидии и подкрепа в натура, като осигуряват жилищен фонд за достъпни жилища въз основа на строителство и доставки, ориентирани към търсенето. Имотите се разпределят според нуждите на жителите, като при необходимост се предлагат варианти за наем, а когато е възможно, се предлагат жилища за продажба.