"Зелена стомана" от ЕС вдига още цените на новите коли

Европейската комисия представи план за ограничаване на натиска от евтиния внос и създаване на пространство за инвестиции в "зелена стомана". Той предвижда намаляване на годишните безмитни квоти с 47% до 18,3 милиона тона и увеличение на митата върху вноса над квотата от 25 на 50%. Планът включва и по-строго правило за произход (произходът ще бъде изключително страната, където стоманата е била отлята за първи път, а не страната на последваща обработка на суровината), за да се предотврати заобикалянето чрез трети страни. Мерките все още трябва да бъдат одобрени от държавите членки и Европейския парламент.

Автомобилната индустрия, включително и асоциацията ACEA, предупреждава, че подобна защита може да повиши цените на стоманата, което би увеличило и цените на европейските автомобили, които и без това са много скъпи. Въпреки че автомобилните производители купуват около 90 процента от стоманата си в рамките на ЕС, те остават зависими от вноса за определени видове.

Според производителите, рязкото намаляване на квотите, съчетано с двойна тарифа, би ограничило способността им гъвкаво да попълват дефицитните материали и би влошило ценовата им позиция спрямо конкуренцията в САЩ и Азия.