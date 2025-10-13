Mercedes пести пари, мести голяма част от производството си в Унгария

Mercedes ще спестява, като премести голяма част от производството си в Унгария, пишат германски медии. Планира се унгарският завод в Кечкемет да увеличи годишния си капацитет до 300 000 до 400 000 коли, което ще го превърне в най-голямата фабрика на Mercedes в Европа. По-малко автомобили ще се произвеждат в Германия.

Автомобилният производител регистрира 12% спад на продажбите на годишна база през третото тримесечие. През първите девет месеца на тази година продажбите на Mercedes-Benz паднаха с 9%, докато миналата година вече бяха паднали с 4%.

След модернизацията и пускането на пазара на нови модели през 2026-2027 г., годишното производство в Кечкемет ще се увеличи до 300-400 хиляди автомобила. Това е огромно увеличение, тъй като през 2024 г. там са произведени приблизително 146 хиляди коли. Например, там ще се произвежда новото поколение на C-класата като електрически автомобил, както и модернизираният модел GLB в хибридна и електрическа версия.

Кечкемет е преминал към модулна производствена схема, която позволява производството на множество задвижвания на една линия и ще сглобява почти една трета от европейското производство на Mercedes.