Пазарите се сриват след заплахата на Тръмп за 100% мито върху Китай

Експерти предупреждават за нова световна криза

Американският президент Доналд Тръмп предизвика паника на световните пазари в петък, след като обяви планове за 100-процентно мито върху вноса от Китай — неочаквана ескалация в търговската война, за която анализатори предупреждават, че може да предизвика най-тежкия срив на пазарите от 1929 г. насам.

Индексът S&P 500 се срина с 2,7%, Dow Jones Industrial Average падна с 878 пункта, а NASDAQ Composite загуби 3,6% до края на търговията в Ню Йорк — най-големият еднодневен спад от 2022 г., пише "Дейли мейл".

Икономисти сравняват паниката с началото на краха на Уолстрийт през 1929 г., предупреждавайки, че комбинацията от растящи мита, страхове от инфлация и изострящо се напрежение между САЩ и Китай може да създаде „перфектната буря" за световните пазари.

Разпродажбите започнаха още в петък сутринта, след като Тръмп публикува дълго съобщение в Truth Social, обявявайки „масивно увеличение на митата върху китайските продукти", за да „финансово противодейства" на новите китайски ограничения за износ на редки земни елементи – ключови материали за изкуствения интелект, отбраната и зелените технологии.

„В Китай се случват много странни неща", написа Тръмп, определяйки Пекин като „много враждебен".

„Като президент на Съединените щати ще бъда принуден да им противодействам финансово", добави той.

Няколко часа по-късно Тръмп потвърди новото 100-процентно мито, „в допълнение към всички действащи в момента", както и широки ограничения върху износа на „всички критично важни софтуери".

Двете мерки трябва да влязат в сила на 1 ноември, или по-рано, ако Китай отвърне с ответни действия.

Китай, който контролира около 70% от световното производство на редки земни елементи и 90% от тяхната преработка, затяга ограниченията за износ на тези минерали и свързаните технологии.

Новите правила, влизащи в сила на 1 декември, ще изискват от чуждите компании специално разрешение за износ на продукти, съдържащи материали от китайски произход — на практика превръщайки високотехнологичната верига на доставки в геополитическо оръжие.

Тръмп обвини китайския президент Си Дзинпин, че се опитва „да държи света като заложник" чрез „монополна позиция" върху материалите, решаващи за надпреварата в изкуствения интелект.

„Това беше истинска изненада не само за мен, но и за всички лидери на свободния свят", каза той и намекна, че може да отмени планираната си среща със Си на предстоящата среща на върха на APEC в Южна Корея.

Анализатори смятат, че новите ограничения на Китай са едновременно геополитически и икономически ход, който ще накара държавите и компаниите да преосмислят доставките си и да изграждат независими вериги за снабдяване.

САЩ вече започнаха да инвестират сериозно в собствено производство на редки земни елементи. MP Materials открива нов завод за магнити в Тексас с американски суровини, Noveon си осигури доставки от австралийската Lynas, а Министерството на отбраната инвестира 400 милиона долара, за да гарантира доставки и да стабилизира цените.

Експерти предупреждават, че това е сигнал за пробуждане в американската индустриална политика и ключов фактор в бъдещите търговски преговори с Китай.

Междувременно, акциите на компании, свързани с редките земни елементи, скочиха в петък след изявленията на Тръмп. MP Materials се покачи с 15%, USA Rare Earth – с 19%, Energy Fuels – с над 10%, NioCorp Developments – с близо 14%.