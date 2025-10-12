Гърция се похвали със суперкомпютър за 30 млн. евро

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Първият оптимизиран компютър с изкуствен интелект се инсталира в университета в град Козани, съобщават от министерството на образованието.

Новият суперкомпютър, който е единствен в Гърция, е част от европейската програма за високопроизводителни изчислителни технологии. Стойността на проекта е 30 милиона евро и се финансира с национални средства от Министерството на националната икономика и областната управа в Западна Македония, уточняват от правителството.

Изкуственият интелект може да анализира огромни количества данни и да открива дори най-малките подозрителни модели, които човешките анализатори биха могли да пропуснат, съобщават експертите от университета в Козани. Намаляват се човешките грешки за подобрено управление на рисковете при въвеждането на данни.

Новият компютър ще се използва за създаване на цялостна екосистема, като ще се свързва с други компютри, база данни, както и центрове за изкуствен интелект, информира БНР.

Има голям интерес от страна на гръцкия бизнес към този проект, съобщиха от Търговската камера на Гърция.