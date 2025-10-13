"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Toyota подготвя първия в света електромобил с твърдотелни батерии, обещавайки по-бързо зареждане, огромен пробег и потенциален скок, променящ индустрията.От 2021 г.

Toyota работи с японската минна компания Sumitomo Metal Mining по катодните материали, необходими за твърдотелни батерии. Компанията майка - Sumitomo, е собственик на бъларския дилър на нови автомобили Ford, Volvo и Jagur Land Rover "Мото Пофе".

Тези батерии, съставени предимно от катод, анод и твърд електролит, отдавна се смятат за Светия Граал на електрическите превозни средства.

Toyota и Sumitomo казват, че чрез използването на технология за прахов синтез са успели да разработят "изключително издръжлив катоден материал", който може да се произвежда масово за тези батерии. Сътрудничеството се основава на опита на Sumitomo в доставката на катодни материали за съществуващи електрически коли, сега адаптирани към по-строгите изисквания за производство на твърдотелни материали.

Не само работата ѝ със Sumitomo ще позволи на Toyota да комерсиализира твърдотелни батерии. От 2013 г. насам компанията работи и съвместно с японския петролен продукт Idemitsu Kosan по новата технология.

Idemitsu Kosan разработва литиев сулфид за употреба в батерии и планира да построи голям завод, способен да произвежда 1000 метрични тона от материала годишно. Очаква се масовото производство да започне през 2027 г.

Първото поколение твърдотелни батерии, които ще бъдат пуснати на пазара през 2027-2028 г., ще позволи пробег от 1000 км, като същевременно ще има възможност за зареждане от 10 до 80 процента само за 10 минути.

Очаква се второто поколение да надхвърли 1200 километра пробег, което сигнализира за значителен скок в енергийната плътност и ефективност.

В изявление Toyota и Sumitomo заявиха, че в момента се фокусират върху подобряване на "производителността, качеството и безопасността на катодните материали за изцяло твърдотелни батерии, както и върху намаляване на разходите за масово производство". Те се стремят да „постигнат първото в света практическо приложение на изцяло твърдотелни батерии в електрически превозни средства".