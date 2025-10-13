Държим стотинки колкото за 378 тира, съветват ни да се освободим от тях до 1 януари

Плащайте с карта около смяната на левове с евро, съветват и от ГДБОП

Освободете се от стотинките преди 1 януари 2026 г., за да бъде по-лесно и за вас, и за банките, посъветва преди дни банкерът Левон Хампарцумян. Според него монетите в населението са около стотина тона.

По данни на БНБ броят на българските банкноти в обращение възлиза на 604 млн. с обща стойност 29,7 млрд. лева, а българските разменни монети достигат 3,3 млрд. броя с обща стойност 615 млн. лева.

Количеството евробанкноти, които ще са необходими за паричното обращение в България след влизане на страната в еврозоната, възлиза на 520 тона, което се равнява на 25 тира, а количеството евромонети достига 3600 тона, или 181 тира. Атрактивната сметка направи неотдавна главният касиер на Българската народна банка Стефан Цветков.

Според него българските банкноти, които ще бъдат изтеглени от паричното обращение за сметка на новите евробанкноти, се равняват на 642 тона, или 32 тира, които ако бъдат подредени един зад друг, биха достигали дължината на 5 футболни игрища.

За изтегляне на българските монети от обращение ще са необходими 378 тира, които биха образували колона с дължина 6,8 километра.

Още една причина да се освободим от монетите възможно най-рано е, че според Закона за еврото всеки търговец

може да откаже да приеме плащане, ако

то се прави с над 50 броя монети

независимо от стойността им. Един месец, т.е. до 1 февруари, ще можем да се разплащаме в левове и евро, но рестото ще бъде само в евро, предписва още законът. С уточнението, че рестото може да е и в левове, ако търговецът има обективно затруднение да го прави в евромонети.

Всички банки, БНБ и пощенските клонове, където няма банкови офиси, ще бъдат заредени с достатъчни количества евро, уверяват финансовите институции.

Половин година, т.е. до юни 2026-а, банките, БНБ, финансовите институции и пощенските клонове ще обменят безплатно левове срещу евро. Това ще става по фиксиран курс – 1 евро е равно на 1,95583 лева.

Във времето на двойното обращение и при обмяната от МВР съветват гражданите да бъдат внимателни.

“Възможно е “доброжелателни граждани” да се опитат да ви измамят, като обменят парите ви с претекст да не чакате на опашка или че по погрешка са предоставени белязани банкноти. Да внимават възрастните хора”, предупреди преди дни инспектор Милен Стоянов от сектор “Изпиране на пари” в ГДБОП.

Неговият съвет е: “Най-сигурно е да държите парите си в сметка в банка, по възможност плащайте с карта, за да избегнете да бъдете измамени, докато ви връщат ресто. Търговците да се снабдят с UV лампи инфраред, които различават истинските парични знаци – така ще се предотврати навлизането на фалшиви банкноти”, каза още той.

Изтеглените от оборот левове и монети

ще бъдат заменени

от две серии евробанкноти

Първата серия се състои от седем различни номинала: 5 евро, 10 евро, 20 евро, 50 евро, 100 евро, 200 евро и 500 евро.

Втората серия, наречена “Европа”, се състои от шест номинала и е завършена с емитирането на банкнотите от 10 евро и 200 евро на 28 май 2019 г. Стотинките пък ще бъдат заменени с евромонети от 1, 2, 5, 10, 20 и 50 цента.

Интересното при евромонетите е, че те имат две страни - едната е с общ дизайн за всички страни и национална страна със символи на държавата, която ги е емитирала. Общите страни изобразяват карта на Европа или Европейския съюз, а националните страни съдържат уникални символи, като например на българските монети ще има изображения на светци, герб, както и надписи на кирилица.

Така на общата страна на евромонетите от 1, 2 и 5 цента е изобразено земното кълбо с Европа, Африка и Азия. На тези от 10, 20 и 50 цента, 1 и 2 евро пък има карта на Европа или границите на Европейския съюз преди разширяването му от 2004 г.

Националната страна е уникална за всяка държава. На българските евромонети надписите на нея ще са на кирилица. Едни от символите, които ще бъдат изобразени на някои от монетите, са свети Иван Рилски и Паисий Хилендарски. На монетата от 2 евро ще има надпис “БОЖЕ, ПАЗИ БЪЛГАРИЯ” по ръба. Надписът нарочно е с големи букви, за да се спази традицията ни при сеченето на монети.

Според закона за еврото и плана за действие по въвеждането му двойното обращение ще продължи само един месец. Подмяна на банкови карти и преподписване на договори няма да има. Обмяната ще бъде безплатна половин година и ще става в БНБ, банките и пощите, където няма клонове. След юни 2026 г. финансовите институции имат право да въведат такса.