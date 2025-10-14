Светът лудна по малките модулни реактори, но още ги няма. България е в час – проучва площадки

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Проучваме всички възможности България да бъде на първа линия и за тези нови технологии, казва министърът на енергетиката Жечо Станков

Големи предприятия също ги желаят

Лудна ли светът по малките модулни реактори? Като че да, но още са предимно на хартия и в процес на разработка и добри намерения. Построените се броят на пръсти.

На атомен форум във Виена през миналата година е коментирано, че има над 100 разработки на малки модулни реактори (SMR - small modular reactor).

Ядрените компании, които строят атомни

централи, са в надпревара

за създаване на проекти за малки модулни реактори, тъй като с декарбонизацията и затварянето на въглищни централи виждат пазар за тях по света.

През тази година медиите обявиха, че във Великобритания е избран проект за малък модулен реактор. Това е станало след двегодишна надпревара в конкурс, в който са участвали Rolls-Royce SMR, Westinghouse, Holtec Britain и GE-Hitachi Nuclear Energy – съвместно предприятие между американската General Electric и японската Hitachi. Победил е проектът на Rolls-Royce SMR. Български атомни експерти обаче коментират, че той все още не е лицензиран.

Френската EDF също анонсира свой проект. През 2022 г. френският президентЕманюел Макрон призова за разработване на малки модулни реактори. А миналата година френски медии писаха, че

към 2030 г. на площадка в Маркул може да

се появи първият малък френски модулен реактор,

разработен от EDF.

Дори Италия, която с референдуми се отказа от ядрената енергия - първо след аварията в Чернобил, а след това и след тази във Фукушима, при правителството на Джорджа Мелони обмисля връщане към атомната енергия чрез малки модулни реактори. Миналата година се появиха информации, че се избира между технология на EDF и на “Уестингхаус”.

Американската компания, която ще доставя за България два реактора AP1000, има разработка на АР300, малък водно-воден реактор, както и микрореактор.

Тече надпревара на западните компании с “Росатом” и китайската China National Nuclear Corporation.

По време на конференция на “Булатом” имаше включване от ядрен специалист от Китай, от площадка, на която в момента се изгражда малък модулен реактор.

Всъщност първият SMR в западния свят,

който все пак се строи, е в Онтарио

Тази канадска провинция одобри изграждането на първия BWRX-300 на площадката Дарлингтън. Проектът е на Ontario Power Generation, а изпълнители са консорциум на “Дженерал Електрик” и японската “Хитачи”.

Първият малък модулен реактор в Полша ще бъде построен във Влоцлавек, обяви през септември полската държавна енергийна компания Orlen. Малките модулни реактори са базирани на BWRX-300 на GE Vernova Hitachi Nuclear Energy (GEVH).

Унгария се интересува от технологията за малки модулни реактори на американската компания GE Vernova Hitachi, съобщи пък Ройтерс през юли тази година.

Къде сме ние?

Страната ни чрез Българския енергиен холдинг постоянно е следяла развитието на технологиите за малки модулни реактори. Имала е контакти с американската компания NuScale, която държи първото разрешение за конструиране на малки модулни реактори. Румънците обаче ни изпревариха с контракт с нея. Само че тази компания се отказа от строителството на малки модулни реактори в Айдахо. Причината е, че очакваната цена за електроенергията се e увеличила с 53% - от 58 долара за мегаватчас, обявена през 2021 г., до 89 долара.

Наши ядрени специалисти просто казват, че е фалирала, тъй като сметките не излизали.

Осведомени казват, че БЕХ са контактували и с “Ролс-Ройс” за техния малък модулен реактор.

На 16 септември във Виена министърът на енергетиката Жечо станков подписа с американския си колега, секретаря по енергетика Крис Райт, съвместно изявление в потвърждение на целите на сключеното между двете държави междуправителствено споразумение за укрепване на гражданското ядрено сътрудничество. С подписания документ България ще има възможност да се възползва от експертния опит на американските лаборатории при провеждане на предпроектно проучване за ускорено внедряване на малки модулни реактори.

Какво означава това?

Първото нещо, което трябва да направим, е

да установим къде са местата, където е възможно инсталиране на

такива малки модулни реактори

Затова с една от 12-те лаборатории на Министерството на енергетиката на САЩ разработваме точно такава програма, каза пред “24 часа” министър Жечо Станков.

Той припомни, че е отишъл на място в Онтарио преди няколко седмици, “за да гледам изграждане на такъв малък модулен реактор”. Канадската компания Оntаrio Power Generation в момента инвестира в четири такива малки реактора. Първият е в строителство от средата на тази година. Изключително са напреднали, казва министърът.

Преди това той имаше в САЩ среща с “Дженерал Електрик”, част от консорциума с японската “Хитачи”, който изгражда канадските реактори.

На площадка колкото футболно игрище работят с бързи

темпове 350 души,

които ще въведат в експлоатация първия блок през 2029 г., е видял в Онтарио Станков.

“Проучваме всички възможности България да бъде на първа линия и за тези нови технологии”, каза той. След като се изберат площадките, следващата стъпка е възлагане на предпроектно проучване кои са най-зрелите технологии. Паралелно ще се стартира и регулация, за да може такъв тип проекти да се случват, и то бързо, за 4-5 години. Експерти коментират, че тях ги няма в закона, което трябва да бъде променено.

Според Станков проучването за площадки ще отнеме поне една година.

Американска агенция ще помага в оценка на технологиите, което също отнема година-две. На база на тези проучвания ще се реши как ще се продължи, каза още той. Министърът смята, че

процесите могат да текат паралелно, за да

не се губи време

Валентин Николов, изпълнителен директор на БЕХ, смята, че изборът на технология и на мощност за малки модулни реактори трябва да се прави така, че да излезе сметката.

Той също припомня споразумението на румънците с NuScale, което е спряно точно заради цената на реактора и на тока от него.

Според него тези реактори трябва да се изграждат близо до мястото, където ще се ползва електро- и/или топлинната енергия, за да не се губи при преноса.

Самото им изграждане следва стъпките от предпроектно проучване до пускане в експлоатация на големите ядрени централи, защото става въпрос за сигурност и безопасност.

Ядреният експерт Богомил Манчев коментира, че такива реактори би трябвало да се изграждат там, където няма добро електроснабдяване. Според него те все още са по-скъпи от големите.

Обикновено са с мощност от 5 до 300 мегавата и по този повод той коментира, че България имаше 4 малки реактора от по 400 мегавата, които спряхме.

А Русия ги има на ледоразбивачите си от десетилетия.

Днешните, при сегашните технологии, могат да бъдат приемливи за големи индустриални предприятия. “24 часа” научи, че някои от тях се интересуват от малките модулни реактори и имат проучвания за технологиите.

Манчев казва, че регулаторният орган - Агенцията за ядрено регулиране, им оказва пълно съдействие.