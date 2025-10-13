Носете кеш и в евро, и в левове за ЧНГ курорта

България се оказа на второ място в ЕС по поскъпване на пакетните туристически услуги

Ските в Банско, Боровец, Пампорово все още са достъпни на миналогодишните цени

Който смята да посреща коледните и новогодишните празници в заведение, трябва да се приготви за две неща – да плати с около 25% по-скъпо, отколкото миналата година. И специално за новогодишната нощ - да си приготви малко кеш предварително, преди да настъпи полунощ (виж по-долу).

От известно време оферти за посрещане на Коледа и на новата 2026 година изскачат отвсякъде – сайтове, страници на вестници и списания, билбордове. На пръв поглед в тях няма нищо ново, само че цените са със забележителен ръст – 20, а често и 25% отгоре в сравнение с миналогодишните. Особено ако се избере вариантът да се отиде някъде с преспиване за 2-3 дни.

Още в края на лятото статистиката хвана тази тенденция. Според Евростат стойността на пакетните почивки в целия Европейски съюз

през август е била по-висока с 2,5%

в сравнение с август на 2024 г. Това би могло и да мине незабелязано за потребителя, защото е твърде малко, а и екскурзиите и почивките не са стока от първа необходимост, чиято цена се гледа под лупа.

Само че в България ръстът е 23,2% и по този показател страната ни е на второ място по поскъпване след Естония, в която тези цени за една година са отишли с 39,5% нагоре. В Дания поскъпване на туристическите услуги е само с 12%, във всички останали е далеч по-ниско. В Белгия, Швеция и Испания пакетните почивки дори поевтиняват в сравнение с година по-рано.

Пакетна почивка е това, което туристическият оператор съставя на основата на разходите за транспорт, настаняване и хранене на туриста.

Ако ги гледаме поотделно, нито едно от тях не е поскъпнало чак с толкова.

Вярно е, че самолетните билети са много по-скъпи в сравнение с преди пандемията, но към същия август 2025 г. цените им са отишли с 11,5% надолу спрямо година по-рано. Самото хотелско настаняване е поевтиняло на годишна база с 0,3%. Единствено

посещението на ресторант е поскъпнало за същото време с 11,8%

Какво е положението при вечният хит за ултраскъпо посрещане на празниците - във Велинград? Един от сравнително новите 5-звездни хотели там постави рекорд преди 2 г., като пусна президентския си апартамент срещу 11 500 лева за 4 нощувки. Той побира 4 човека, а и пакетът включваше закуска и вечеря плюс празнична вечеря на 31 декември с програма. И излизаше, че цената за човек на вечер е 718 лева.

Сега обаче същият хотел е малко по-скромен – пуска тридневен пакет за същия апартамент, при който

цената излиза по 687 лева на човек на вечер

Има още два-три луксозни спа хотела във Велинград, които се надпреварват по цени с хотела-шампион, но не могат да го достигнат. В единия от тях например новогодишният куверт за апартамент с места също за четири човека пакетът от 3 нощувки струва 7804 лв. Това прави по 650 лева на човек на вечер.

Всички останали хотели с 4 и 5 звезди в спа столицата на Балканите предлагат посрещането на празниците на по-ниски цени, но при всички случаи пакетът струва колкото самолетна екскурзия в чужбина. Празничните програми са идентични навсякъде – всички чалга звезди накуп.

За онези, които искат да съчетаят коледно-новогодишните празници със ски, естественият избор са Банско, Боровец и Пампорово.

Ако е само до ските, все още може да се купят карти за лифтовете на миналогодишните цени. В Банско например от 1 октомври до последния ден на ноември карти за сезона и за цялата следваща година са колкото струваха и миналата година. Какво ще стане с цените, когато снегът падне, засега не е известно.

Същото важи и за Пампорово и Боровец.

Иначе има цени за всеки джоб при сметките

за посрещане на празниците с компания в хотел или къща за гости. Например в най-известните 5-звездни хотели в Банско цените за тридневен пакет между 29 декември и 1 януари са дори по-скъпи от тези в най-луксозните велинградски хотели. Например в едни от хотелите една нощувка със закуска излиза и 909 лева, но при резервация до края на октомври може да се получи 10% отстъпка от тази цена.

Във всички останали обаче цените са видимо по-ниски, а и те разполагат със спа глезотии. Например в 4-звездните хотели в Банско, а и в Боровец рядко една нощувка в коледно-новогодишния период излиза над 500-600 лева, а цената също включва празнична вечеря с програма. Колкото по-дълъг е престоят, толкова повече отстъпки се ползват.

В зимните курорти може и да се мине много по-тънко, ако отседнете в къща за гости примерно само за периода между 30 декември и 1 януари. Дори компания от четирима човека може спокойно да се настани в къща срещу не повече от 1500-2000 лева целият престой.

В морските ни курорти както винаги по коледно-новогодишните празници работят само определени хотели. Например в Слънчев бряг са не повече от десетина, в Златни пясъци - 6 хотела. Същото е и в Поморие, Свети Влас. Но цените не са по-ниски, отколкото в зимните курорти, дори напротив, защото работещите хотели са само 4-и и 5-звездните, а там офертите се движат между 500 и 800 лева на човек за нощувка в празничния период.

Периодът на ранните записвания за посрещане на новата година в Сърбия, Гърция, Турция и Северна Македония почти отминаха, но някои туроператори все още правят големи отстъпки. Например 3-дневен пакет в сръбския курорт Върнячка баня

все още може да се намери за малко над 1000 лв.

на човек, което включва всичко - пътя дотам, 3 нощувки с олинклузив хранене, програма и празнична вечеря в новогодишната нощ и посрещане на 1 януари на площада в градчето.

Цените са сходни и за Северна Македония, а в Турция и Гърция са с една идея по-високи.

При офертите за екзотични дестинации, нито една от коледно-новогодишните екскурзии до Шри Ланка, Бразилия, Уругвай, Виетнам, Китай и Макао не надвишава 10 хиляди лева на човек, при това за доста по-дълъг престой от порядъка на 8-10 дни. Например посрещането на новата 2026 г. в Шри Ланка се предлага за около 3500 лева от различни туроператори, а онези от тях, за които срокът за ранните записвания все още не е минал, дават по 300-400 лева отстъпка от тази цена.

Няма драма с валутата в новогодишната нощ, но ще трябват и банкноти

Обикновено новогодишните куверти се заплащат предварително, но често се случва човек да прави допълнителна консумация. Или просто да вземе такси призори на 1 януари. И възниква въпросът как ще се плаща преди полунощ и след това. Най-сигурно за евентуални харчове в новогодишната нощ е човек да си изтегли малко кеш преди 24 часа на 31 декември. СНИМКА: “24 ЧАСА”

Правилата за въвеждане на еврото предвиждат двете валути – лев и евро, да са законно платежно средство до края на януари 2026 г., т.е. може да се плаща и с двете. Търговците обаче трябва да ви върнат рестото в евро, с изключение на случаите, в които имат практическа невъзможност да го правят. Самите търговци от началото на октомври вече могат да поръчват евробанкноти и евромонети в банките. Но ако все пак се случи да не разполагат с тях, могат да ви върнат рестото в левове или дори смесено, макар че това би объркало много хора.

Всички банкомати до 23:59:59 на 31 декември ще приемат левове и ще връщат левове. След полунощ ще пускат само евро, обясняват още от финансовите институции.

Тестовете на големите банки показаха, че 30 минути преди полунощ картовите разплащания и банкоматите ще работят безпроблемно – от банкоматите ще се теглят левове, а през пос терминалите ще може да се плаща с карта в левове. Но за около 30 до 45 минути след полунощ е напълно възможно тези устройства временно да прекратят работата си.

Затова експертите съветват да си изтеглим малко кеш преди полунощ на 31 декември, за да избегнем изненади. Естествено, този кеш ще е в левове, но пък те трябва да се приемат от всеки търговец чак до края на януари.

Заради по-ниските цени повечето българи предпочитат да почиват тук

51% от българите предпочитат да почиват в български курорти, а други 38% заявяват предпочитания едновременно за дестинации в страната и в чужбина. Това става ясно от национално представително проучване за нагласите на българите към туризма и почивките в страната, реализирано по поръчка на Министерството на туризма от социологическа агенция “Тренд”.

10% от българите са категорични, че предпочитат да пътуват в чужбина. Изследването е проведено специално по повод Световния ден на туризма в дните между 28 юни и 5 юли 2025 г. То е национално представително и в него са участвали 1001 човека.

Морските дестинации продължават да са най-популярни, но расте и интересът към планинския, спа и културно-историческия туризъм.

Сред сферите, в които туристите очакват подобрения, са инфраструктурата, качеството на обслужването и чистотата на обектите и околната среда.

През последната година най-големият дял от респондентите, пътували в България с цел туризъм и почивка, са осъществили едно (29%) или две (35%) пътувания. След тях се нареждат лицата пътували три пъти годишно (17%). Относително малка част – под 8%, са пътували четири или повече пъти в рамките на една година.

През последната година най-голям дял от пътувалите са направили едно или две пътувания с туристическа цел, а 83% заявяват, че планират пътувания в България през следващите шест месеца. Сред основните причини за този избор се открояват по-ниските разходи спрямо пътуване в чужбина, кратките разстояния и по-лесната организация, познатият език и култура, както и природните дадености на страната. Изследването потвърждава положителните нагласи към развитието на туристическия продукт – 67% от анкетираните смятат, че той се подобрява през последните пет години.

Данните ясно показват, че морските дестинации (71%) остават най-популярния избор, но паралелно с тях нараства и интересът към планински (52%), спа (49%), културни (26%) и алтернативни форми на туризъм.

Ясно се очертава йерархията на факторите, влияещи върху избора на туристическа дестинация сред българските туристи. Цената се откроява като водещ критерий (66%), следвана от качеството на услугата (59%), и препоръки или мнения на други хора (55%). Сред останалите фактори се отбелязват промоциите, отстъпките, разстоянието, добрата храна, удобният транспорт и т.н.

“България е водещият избор на българските туристи и това е най-голямото признание за нашите усилия. Достъпност, сигурност и преживяване са трите основни фактора, които определят българския туризъм. Задължение на държавата е да създава политики, които да насърчават развитието на сектора и да гарантират качествен продукт. Тези резултати са ясен знак, че вървим в правилната посока, но и отговорност да работим още по-усърдно. В Световния ден на туризма трябва да си припомним, че туризмът е повече от икономика – той е култура, идентичност и възможност да покажем България на света”, заяви по повод проучването министърът на туризма Мирослав Боршош.