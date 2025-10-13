ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шестокласниците са изкарали 3.42 на извънредния те...

Времето София 12° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/21488259 www.24chasa.bg

Икономист: Дефицитът в бюджета е неконтролируем, има проблеми със събираемостта

6496
Георги Вулджев Кадър: БНТ

Има голям проблем с бюджета. Бяхме предупреждавани през всички години след 2021 г. - имаше изпреварващ ръст на текущите разходи при двуцифрен данъчен растеж. Въпреки това дефицитът е неконтролируем. Имаме големи проблеми със събираемостта, защото беше поставена твърде голяма цел. Събра се авансов дивидент от държавните предприятия - 900 млн., както и половин милиард от банките, но въпреки това дефицитът е на път да излезе извън границите. Догодина вече трябва да се спре с изпреварващия ръст на разходите - не може да бъде двуцифрен със сигурност. Става дума за заплати и издръжка на ведомствата", коментира икономистът Георги Вулджев в тв ефира. 

Според икономическият съветник на БСК доц. Щерьо Ножаров има потенциал за много по-голяма събираемост на приходите, заради размера на сивия сектор - 22-35%.

"Наблюдаваме обаче непреценени очаквания за сроковете, в които това да се случи", добави той. 

По думите му сроковете за нарастване на събираемостта не могат да бъдат кратки. "Настоящият бюджет влезе в сила през април, така че до края на годината е наистина екстремен срок. За следващата година очакваната събираемост отново ще се подобри. В последните 5 години тя расте средно с 5 млрд., това е нормален потенциал. Този ръст обаче все повече ще се забавя. Нетните първични разходи могат да се увеличат само с 4,9% за 2026 г. - наполовина спрямо тази година. Това поставя под съмнение автоматичните механизми за индексиране на заплати. Трябва задължително да има буфер от 0,3% в бюджетния дефицит. Три пъти са нараснали разходите за персонал в последните 10 години. 1/3 от населението е с прекъснати здравноосигурителни права", обясни Ножаров.

 Икономистът Владимир Сиркаров пък смята, че процедурата за Бюджет 2026 трябваше вече да е започнала. "Да се надяваме, че вече ще се задейства, защото остава все по-малко време за дискусии и уточняване на детайлите. Аз бих искал да видя бюджет без дефицит, което е много трудно. Може да се случи, ако се ограничи ръстът на разходите и се направи по-качествена прогноза за приходите. Капитализирането на ББР и БЕХ даде своите ефекти, които бяха наречени счетоводни трикове - 5,5 млрд. общо. Това са държавни разходи. Издръжка, заплати, всички тези големи харчове, които бяха популистки, трябва да бъдат ограничени. При добър икономически растеж, разходите ще спаднат спрямо БВП", прогнозира Сиркаров.

Георги Вулджев Кадър: БНТ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Икономика

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Като сме без делници, да не сме без понеделници