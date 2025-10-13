Цените на петрола се възстановяват

Цените на петрола се отправиха нагоре в началото на новата седмица, след като достигнаха петмесечно дъно в петък. Инвеститорите се надяват, че евентуални преговори между президентите Доналд Тръмп и Си Цзинпин биха могли да облекчат търговското напрежение между САЩ и Китай, които са най-големите потребители на петрол в света, съобщи Ройтерс, информира БТА.

Фючърсите на суровия петрол тип Brent прибавиха 92 цента или 1,47 на сто в азиатската търговия днес, достигайки 63,65 долара за барел към 07:08 часа българско време. Американският суров петрол тип West Texas Intermediate повиши цената си с 89 цента или 1,51 на сто до 59,79 долара за барел.

И двата сорта завършиха миналата седмица със сривове – съответно с 3,82 и 4,24 на сто.

Възстановяването на петролните пазари вероятно е причинено от реализиране на печалби, тъй като търговците залагат на т.нар. TACO търговия (акроним, използван за описване на склонността на Тръмп да отправя заплахи за налагане на мита, след което да ги отлага, за да даде време за преговори – бел. ред.). Тръмп и вицепрезидентът Ванс дадоха сигнали, че новообявените 100-процентови мита срещу Китай са по-скоро инструмент за преговори и че са отворени за сключване на сделка с Пекин, подчерта независимият анализатор Тина Тенг.

„Очакват се обаче колебания (на цените). Не очаквам петролът да обърне загубите толкова лесно“, добави тя.

Търговското напрежение между САЩ и Китай се засили миналата седмица, след като Китай разшири контрола върху износа на редкоземни елементи и предизвика реакция от страна на президента Тръмп, който в петък обяви, че ще наложи нови мита от 100 процента върху китайските стоки, както и нови ограничения върху „всички критични софтуерни продукти“ до 1 ноември.

На този фон най-новите данни на китайските митнически власти, публикувани днес, показаха ръст на износа на Китай през септември, надминаващ прогнозите на анализаторите.