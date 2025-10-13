Китайският FAST е лидер по изследвания в областта на радиоастрономията

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Сферичният радиотелескоп с диаметър от 500 метра (на английски FAST), известен като „Небесно око", разположен дълбоко в планините на провинция Гуейджоу, Югозападен Китай, е световноизвестен символ на астрономическите постижения на Китай в областта на телескопите, съобщи КМГ.

От официалното му пускане в експлоатация са открити 1152 пулсара, което надвишава общия брой пулсари, открити от други телескопи по света за същия период, съобщиха от Китайската национална астрономическа обсерватория.

Като най-големия и най-чувствителен сферичен радиотелескоп с единична апертура в света, FAST постигна поредица от значителни оригинални пробиви с международно значение по време на 14-ата петилетка (2021-2025), което позволи на китайските изследвания в областта на радиоастрономията да направят скок от последовател към лидер.