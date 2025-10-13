ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Преподавател по бойни изкуства се напи и налетя с ...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/21489556 www.24chasa.bg

Качеството и количеството на корабостроенето в Китай се повишават през последните 5 години

КМГ

848
Снимка: Китайска медийна група

През периода на „14-ата петилетка" (2021-2025) китайската корабостроителна индустрия е продължила да e водеща в света по три основни показателя, съобщи КМГ. Китайските корабостроителници са поели 64,2% от глобалните поръчки за нови кораби, което е ръст от 15,1%, спрямо периода на „13-ата петилетка", съобщиха от Китайската асоциация на корабостроителната индустрия

Строителството на кораби в Китай възлиза на 51,7% от общия обем в световен мащаб, което е с 8,6% повече в сравнение с края на „13-ата петилетка". Международната конкурентоспособност на корабостроителни предприятия нараства, като шест предприятия се нареждат сред топ 10 в света по обем на завършеното корабостроене.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Икономика

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Като сме без делници, да не сме без понеделници