Качеството и количеството на корабостроенето в Китай се повишават през последните 5 години

През периода на „14-ата петилетка" (2021-2025) китайската корабостроителна индустрия е продължила да e водеща в света по три основни показателя, съобщи КМГ. Китайските корабостроителници са поели 64,2% от глобалните поръчки за нови кораби, което е ръст от 15,1%, спрямо периода на „13-ата петилетка", съобщиха от Китайската асоциация на корабостроителната индустрия

Строителството на кораби в Китай възлиза на 51,7% от общия обем в световен мащаб, което е с 8,6% повече в сравнение с края на „13-ата петилетка". Международната конкурентоспособност на корабостроителни предприятия нараства, като шест предприятия се нареждат сред топ 10 в света по обем на завършеното корабостроене.