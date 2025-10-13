Вносът и износът на Китай се е увеличил с 6,2% сред страните от „Един пояс, един път“

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Днес сутринта Пресслужбата на Държавния съвет проведе пресконференция, на която представи данни за вноса и износа на страната през първите три тримесечия на 2025 г., съобщи КМГ.

По отношение на търговските партньори, търговията на Китай със страните от инициативата „Един пояс, един път" достигна 17,37 трилиона юана, което представлява увеличение от 6,2% на годишна база и е 2,2 процентни пункта по-висок от растежа на националната търговия.

В областта на вноса, 64,6% от внесените насипни стоки в Китай произхождат от страните партньори от „Един пояс, един път", а 69,1% от вноса на селскостопански продукти идват от тях.

По отношение на износа, доставките на електронни информационни продукти към страните по инициативата са нараснали с 16,6%, тези на високотехнологично оборудване са се увеличили с 37%, а износът на вятърни турбини е скочил с 58%.