Lidl предлага за месец по-изгодно 50 артикула, сред които брашно, млечни продукти и месо

Lidl сваля цените на 50 хранителни и нехранителни артикула с до 50% от 13 октомври. Акцията ще продължи до 9 ноември и включва основни за домакинството продукти като брашно, прясно и кисело мляко, сирене, масло, пилешко месо, течен прах за пране и др. Изгодните предложения са в допълнение на всички седмични акции и промоции, които веригата предлага.

Намалени са цените на редица млечни продукти, сред които 200 гр. краве масло, намалено с 16%, за 4.99 лв., UHT мляко 1,5% с 23% по-евтино за 1.99 лв., 400 гр. заквасена сметана за 2.29 лв. и 500 гр. прясно сирене на собствената марка на Lidl “Pilos” само за 7.49 лв. С 11% по-ниска цена е киселото мляко на “Родна стряха” XXL, като кофичка от 500 г. струва 1.49 лв. По-изгодни до 9 ноември са също крем сирене и моцарела.

В категорията месни и колбаси предложенията на веригата включват свинско месо в собствен сос на 14% по-ниска цена от 4.69 лв. за 300 грама, 750 г. свински кренвирши за 7.99 лв., пресен пилешки обезкостен бут за 9.79 лв. за килограм и 300-грамов рибай стек на изгодата цена от 18,99 лв. Промоцията се допълва от деликатеси като пуешка шунка с 27% по-ниска цена за 4.69 лв. за 200 грама и 600 грама мортадела за 2.49 лв.

Редица основни продукти, които почти всяко домакинство ползва активно, също намират място в акцията на Lidl. Бяло пшенично брашно на собствената марка на веригата „Belbake” се предлага на 33% по-ниска цена - 0.99 лв. за 1 кг. В допълнение 750 мл. маслиново масло еxtra virgin е с 16% по-евтино и струва 12.49 лв. с Lidl Plus, 500 мл. майонеза е на цена от 3.99 лв., а 550 грама прясно тесто за пица е с над 30% намаление за 2.69 лв.

Кампанията включва още традиционни за българската кулинария предложения, сред които лютеница и айвар с 16% по-ниска цена, пърленка за 0.85 лв., както и 460 г. готова вита баница със сирене от Фурната на Lidl с 34% отстъпка за 3.29 лв.

За феновете на сладките изкушения Lidl е подготвил и различни видове сладолед, десерт с извара и малини, торта „Шварцвалд“, вафлени рулца с шоколад или ванилия и различни млечни десерти на още по-добри цени.

Всички продукти, част от кампанията, могат да бъдат намерени на сайта на веригата.

Освен есенната акция с намалени цени, Lidl дава възможност на своите клиенти да спестят още над 200 лв. от общата стойност на пазаруването месечно, ако се възползват от всички атрактивни оферти и купони с отстъпки в мобилното приложение Lidl Plus.