Дните на повечето от нас минават в движение. Колкото и да говорим за „бавното живеене“ и да изпитваме носталгия по времената, в които стрелките на часовника сякаш се движеха по-спокойно върху циферблата и ежедневието ни, днес дните ни вървят с бясна скорост. Работа, семейство, пазаруване, „Какво ще ядем довечера?“, Google календари, родителски срещи…свободното време е ценност без аналог. За добро или лошо, повечето задачи изискват времето ни. Да жертваме онзи час, който можем да прекараме в четене на книга или следобеден сън, за който така копнеем.

Затова е нормално да се зарадваме, когато нещо, което ни е нужно, идва по-близо до нас. В случая – новият офис на ПроКредит Банк в The Mall, който влезе в ритъма на града и дойде при клиентите си в големия търговски център. С работно време от 10:00 до 22:00 ч. всеки ден, включително събота и неделя, локацията е достъпна в удобно за клиентите време.

Философията на ПроКредит Банк се обляга на разбирането, че доброто банкиране започва с добър разговор: лице в лице, с човек, който ви слуша, разбира и не бърза да ви продаде нещо, а ви помага да направите най-добрия избор за финансите си.

Новият офис е създаден в унисон именно с тази концепция: едно уютно пространство за диалог, в което служителите са приветливи и любезни, а времето тече по-спокойно. Всичко се случва професионално, с отдаденост, с внимание и с желание.

Ценностите на банката са ясно видими в новия банков клон: място, в което човек може спокойно да седне, да поговори с експертите там и да намери решения, които имат смисъл за него, за спестяванията му, за бюджета му.

Откриването на офиса беше преди броени дни, с тържествеността, която подобава за една наистина голяма стъпка за банката. Клиентите имаха възможността да се срещнат с екипа, да играят на забавни игри и да спечелят страхотни награди.

ПроКредит Банк винаги е била банка за хора, които мислят за бъдещето, но и които оценяват значимостта на настоящия момент. Новият офис е продължение на тази идейна линия: между срещите и покупките в The Mall се намира островът на вечно заетите хора, които държат на времето и финансите си, но и които предпочитат общуването с реална личност, вместо с поредния автоматичен чат.

Разбира се, онлайн банкирането в ПроКредит Банк също е на високо ниво: банката е сред първите на българския пазар, които въведоха дигиталното откриване на сметки и кандидатстването за кредит от дивана в хола, от хотела във Велинград или от някой връх в Колорадо.

Специалистите от банката знаят, че в днешно време всичко би могло да става през екраните на телефоните и лаптопите ни, но и че силата на живото общуване очи в очи е незаменима, особено що се отнася до големи финансови решения.

Макар и ситуирани в този нов, дигитален свят от бъдещето, необходимостта ни да взимаме решения и да правим важни стъпки, съпроводени от погледа на жив, вникващ в потребностите ни човек, стои непроменена.

Тук служителите имат време за клиентите си. И са готови да бъдат техни партньори, да им обясняват каквото и колкото е необходимо, да ги съветват, насочват и ориентират.

В този смисъл ПроКредит Банк на Цариградско шосе 115 не е просто банкова дестинация, на която човек може бързо да свърши работа. А и покана към спокоен, откровен диалог с всички клиенти, настоящи и бъдещи, които търсят място, на което да срещнат разбиране и подкрепа.