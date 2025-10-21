Кучетата се чувстват по-добре в електрическите коли

Резултатът от експеримент, проведен във Великобритания, показва, че кучетата са по-спокойни, когато са в електрическа кола, отколкото в автомобил с бензинов или дизелов двигател

Кокер шпаньол с името Манго е бил подложен на по-ниски нива на стрес в електрическата кола по време на тестовете, а ветеринарният лекар и собственик на Манго - Скот Милър, е потвърдил това.

Skoda е наела ветеринарния лекар Скот Милър да свърже едногодишния му кокер шпаньол Манго към монитор за пулс и да го измерва в движение. Милър, с Манго на задната седалка, е изминал същия маршрут в три различни модела на чешката компания - с дизелов, бензинов и електрически двигател.

Поведението на Манго е било наблюдавано по време на всяко каране, а малко след това е бил измерван и сърдечният му ритъм. Първоначално сърдечният му ритъм в покой е бил 80 удара в минута, но след като се повозил електрическия модел Elroq, той се е повишил до 100. В бензиновата кола пулсът на кучето се е повишил до 120 удара в минута, а в дизеловата - до 125 удара в минута.

"Експериментът ясно показва ползите за здравето и психологията при пътуване с електрически автомобил за кучета. Тихата работа и липсата на превключване на скорости създават успокояваща среда за кучетата, осигурявайки по-спокойно и комфортно пътуване за нашите четириноги приятели", казва собственикът на кучето и ветеринарен лекар Скот Милър.

"Тъй като слухът на кучетата е четири пъти по-чувствителен от човешкия, те улавят звукови честоти от традиционните двигатели, които са нечути за хората", казва експертът по поведение на кучетата Анна Уеб.

"Езикът на тялото на Манг ясно показваше, че предпочита да пътува в електрическа кола, където лежеше отпуснат на задната седалка с леко затворени очи. В колите, задвижвани с бензин, обаче той бе сковано изправен и напрегнат, обръщайки драматично глава и бързо движейки широко отворените си очи, където дори бялото на очите му се виждаше - ясни физически признаци на стрес", заключи Уеб.