Финансовият министър на САЩ: Митата на Тръмп няма да влязат в сила до 1 ноември

Президентът на САЩ Доналд Тръмп очаква да се срещне с китайския лидер Си Цзинпин в Южна Корея, на фона на опити на двете страни да намалят напрежението в търговските спорове, заяви днес американският министър на финансите Скот Бесънт в интервю за "Фокс Бизнес Нетуърк", цитирано от Ройтерс, цитирани от БТА.

Последната ескалация в търговските преговори между Вашингтон и Пекин започна в четвъртък, когато Китай рязко затегна контрола върху износа на редкоземни елементи, което доведе през следващия ден до остра реакция на Тръмп, който съобщи,че от 1 ноември ще наложи мито от 100 процента върху вноса на китайски стоки, припомня осведомителната агенция.

През уикенда е имало съществена комуникация между двете държави, каза Бесънт в интервюто.

"Сериозно намалихме напрежението", каза той, като допълни, че президентът Тръмп е обявил, че "митата няма да влязат в сила до 1 ноември. Той ще се срещне с китайския лидер Си Цзинпин в Южна Корея". Бесънт изрази надежда, че планираната среща между двамата "все още е в графика (му)".

Тази седмица във Вашингтон ще се проведат много технически срещи между представители на двете държави по време на годишните срещи на Световната банка (СБ) и Международния валутен фонд (МВФ), добави той.

Вашингтон очаква подкрепа от своите партньори, включително европейските държави, Индия и други демократични държави от Азия, каза още Бесънт в интервюто.

"Китай е икономика на командване и контрол, но те нито ще ни командват, нито ще ни контролират", заяви още Бесънт.

Той допълни, че спирането на дейността на правителството, което засегна дейността на федералните агенции, започва да оказва въздействие върху икономиката на страната, след като т.нар. шътдаун навлезе в 13-тия си ден.

"Ситуацията става сериозна. Вече започва да засяга реалната икономика", каза Бесънт за "Фокс Бизнес Нетуърк", без да даде допълнителни подробности.

Бесент добави, че за да може правителството да изплати заплатите на военнослужещите в САЩ, се налага да задържа плащанията към други федерални служители и услуги, като например в Националния аерокосмически музей "Смитсониън" и Националният зоологически парк.

"Трябва да пренаредим и реорганизираме ситуацията. Налага се да пускаме служители в неплатен отпуск както във Вашингтон, така и в цялата страна", каза Бесънт в интервюто.

Той заяви отново, че блокирането на дейността на правителството забавя помощта на САЩ за фермерите. Официалните икономически данни на Министерството на финансите на САЩ също ще бъдат публикувани след края на спирането на дейността на федералните агенции, добави Бесънт.