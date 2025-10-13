Фискалният съвет: Всеки нов километър от АМ "Хемус" носи 61 млн. евро икономическа полза

Един-единствен допълнителен километър от стратегическата магистрала "Хемус“ осигурява икономическо въздействие на обща макроикономическа стойност от близо 61 милиона евро в дългосрочен план, което оправдава инвестициите в тесни участъци или сегменти с висок трафик. Това е един от изводите в анализ на Симеон Дянков, председател на Фискалния съвет.

Анализът оценява икономическото въздействие от изграждането на един допълнителен километър от магистрала "Хемус“, при условие че всички материали и строителни услуги се доставят на местно ниво.

Дянков отбелязва, че магистрала "Хемус“ (А2) улеснява регионалното развитие в Северна България, като уточнява, че разглежда три компонента на икономическото въздействие: ефекти предизвикани от строителството, използвайки макроикономически мултипликатори; ползи за потребителите от спестяване на време за пътуване и намаляване на експлоатационните разходи на превозните средства; и ползи от намаляване на произшествията, приемайки 50 на сто намаление на смъртните случаи и нараняванията.

Анализираните обеми на трафика са 10 000 превозни средства на ден, което е правдоподобно ниво за магистрала с интензивно движение. Стойността на средното време на водача е консервативно оценена на 5 евро на час, пише в анализа.

Дългосрочният мултипликатор се оценява на 1,2, като се използват оценки от други източноевропейски страни, което води до добавена стойност от 9,6 милиона евро, изчислява Дянков.

Строителството генерира 267 еквивалентни на пълно работно време работни години, с допълнителни косвени ефекти чрез веригите за доставки. Спестяванията на време за пътуване се оценяват на приблизително 1 520 225 евро. Годишните икономии от експлоатационни разходи за превозни средства са приблизително 182 500 евро. При допускане за 30 години полезен живот на магистралата и 5 на сто амортизация годишно, настоящата стойност на този мултипликатор е 26 160 000 евро, пише в анализа.

Годишната полза от намаляване на произшествията - ако се приеме 50 на сто намаление на произшествията поради подобрения в безопасността на магистралите, е 1 625 000 евро, с настояща стойност от 24 970 000 евро. Чрез това изчисление намаляването на произшествията допринася с приблизително 42 на сто за общото икономическо въздействие, което подчертава значението на безопасността при строителството на магистрали, посочва Симеон Дянков.

Така, общата стойностна въздействието върху икономиката в дългосрочен план на база разгледаните по-горе три компонента, се оценява на 60,730 млн. евро, което оправдава инвестициите в тесни участъци или сегменти с висок трафик, посочва като заключение председателят на Фискалния съвет в своя анализ. Освен това спестяванията от време за пътуване и разходи за превозни средства се увеличават пряко с интензитета на трафика, а по-големият трафик поради намаленото време би увеличил допълнително ползите, като този вторичен ефект не е част от допусканията, пояснава Дянков. Намаляването на произшествията допринася за половината от общите ползи, което показва, че подобренията в безопасността носят големи дългосрочни ползи, пише в анализа.

В началото на този месец бе пуснат в експлоатация нов 10-километров участък от магистрала "Хемус" между пътните възли "Боаза" и "Дерманци, припомня БТА. Очакванията са до края на 2029 г. или началото на 2030 г. цялата магистрала "Хемус" да бъде построена, заяви пред журналисти министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов по време на инспекция на новия участък.