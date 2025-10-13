ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Уолстрийт отвори с повишение след коментарите на Тръмп за търговията с Китай

Уолстрийт Снимка: Пиксабей

Основните борсови индекси на Уолстрийт започнаха търговията с повишение първата сесия за седмицата, след понижението от петък, предаде Ройтерс, цитирани от БТА. Това се случи, след като президентът Доналд Тръмп смекчи тона си по отношение на търговските отношения с Китай, намалявайки опасенията от нови напрежения между двете най-големи икономики в света. В края на миналата седмица Доналд Тръмп заплащи, че ще въведе нови мита за китайските продукти.

Индустриалният Dow Jones Industrial Average се повиши с 218,9 пункта, или 0,48 на сто, до 45 698,46 пунктa.

Широкообхватният S&P 500 нарасна с 70,0 точки или 1,07 на сто до 6622,53 пункта.

Технологичният Nasdaq Composite добави 374,2 пункта, или 1,69 на сто, достигайки 22 578,67 пункта.

