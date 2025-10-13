27 български изби със 73 медала от световния винен конкурс Concours Mondial de Bruxelles

Родната ни продукция извоюва 3 големи златни отличия, 26 златни и 44 сребърни в състезание с хиляди конкуренти от цял свят

27 български изби спечелиха общо 73 медала на всички издания през тази година на най-престижния световен винен конкурс Concours Mondial de Bruxelles (CMB). Тържествената церемония по връчване на отличията се проведе в понеделник в столичен хотел, на която се събраха винопроизводители от цялата страна. На събитието присъстваха и министърът на туризма Мирослав Боршош, както и зам.-министърът на земеделието Янислав Янчев.

Издателят на медийна платформа "24 часа" Венелина Гочева с шеф Манчев на церемонията. "Миналата година стартирахме винените турове на български и английски благодарение на министър Боршош. Именно това е нещото, което трябва да надгради българския туризъм", заяви Гочева.

Резултатът от усилията на родните изби в производството се увенча с 3 големи златни медала, 26 златни и 44 сребърни в състезание с хиляди конкуренти от цял свят. Най-голям бе успехът на червените български вина в Китай - и трите големи златни медала са при тях, като имат също така 17 златни и 13 сребърни.

Българските совиньони, чийто конкурс през април се проведе в Бургас, грабнаха безпрецедентните 20 медала - 3 златни и 17 сребърни. Розетата в Румъния ни извоюваха 3 златни и 5 сребърни медала, а на състезанието за спиртни напитки в Мексико български ракии и брендита спечелиха 3 златни и 8 сребърни медала.

"Вила Ямбол" е с най-много медали - 2 големи златни, 6 златни и 3 сребърни.

"Румелия" има един голям златен. В Мексико "Делион" разби конкуренцията при ракиите и спечели 1 голям златен, 1 златен и 1 сребърен медал.

"Започнахме важна година за българските винари и винения ни туризъм. Тогава само си мечтаехме да можем да показваме винения си туризъм пред такива големи събития и ето, че няколко месеца по-късно можем да се гордеем, че сме провели такъв голям, утвърден фестивал за вино. Не сме си и представяли, че можем да вземем толкова златни медали, но не сме се и съмнявали. През 2025 г. министерствата на туризма и на земеделието направихме важна стъпка, за да вдигнем на високо ниво, каквото заслужава, българското вино и българския туризъм", каза министърът на туризма Мирослав Боршош и пожела на производителите толкова хубава реколта и другата година.

"Това, което виждаме, е есенцията на винопроизводителите ни, всички тези наградени 27 изби. Точно те показват качеството, което имаме, и с което разполагаме. Тепърва ще се говори за качеството и вкуса на българските вина и това е начин да популяризираме България като дестинация за винен туризъм, но и да се чуе името ни по света", посочи и зам.-министърът на земеделието Янислав Янчев и припомни, че само по този програмен период са отделени 160 млн. лв. за различни дейности, свързани с винопроизводството.

"Преди 15 години започнахме инициатива за винените региони с Министерството на земеделието и на туризма. Тогава много се ядосвахме, че не можем да представим конкретните изби, защото държавата нямаше право да ги рекламира", каза издателят на "24 часа" Венелина Гочева, която връчи отличието на "Домейн Бойар". И добави: "Миналата година стартирахме винените турове на български и английски благодарение на министър Боршош. Именно това е нещото, което трябва да надгради българския туризъм", убедена е Гочева.

Директорът на конкурса Concours Mondial de Bruxelles Кантен Аво поясни, че около 15 хил. вина от цял свят се пробват годишно. Те са в различни категории - бяло, червено, розе, пенливи, сладки и подсилени вина и това е така, защото се оценяват по-добре.

"Важно е да оценим българските наградени вина, защото това са вина, които са дегустирани при "сляпа дегустация" от международни експерти от цял свят", категоричен бе Аво.

СМВ е най-престижният световен винен конкурс с дегустации „на сляпо", без да е ясно кое вино се тества. Медали се присъждат при набирането на фиксиран брой точки. СМВ е създаден преди 30 години от белгийската медийна компания Vinopres и се е утвърдил като най-голямото международно състезание за червени и бели вина в света с над 15 000 дегустирани проби всяка година. Популярен е като най-строгият и професионален международен конкурс, което дава особена тежест на медалите, които връчва. От 20 години е пътуващ и се организира в страни, прочути като винопроизводители – Франция, Испания, Италия, Австрия, Португалия и др.

Зам.-министърът на земеделието Янислав Янчев посочи, че българската продукция е на световно ниво.

Представител за България на СМВ е фирма „Пробежекс", която организира световното по совиньон блан в Бургас в партньорство с Министерството на туризма, Министерството на земеделието и храните и община Бургас.