Ядреният регулатор: Догодина ще има одобрение за два блока на площадка 2 в АЕЦ "Козлодуй"

Агенцията за ядрено регулиране очаква скоро АЕЦ "Козлодуй" - Нови мощности" да поиска разрешение за проектиране на 7 блок

До края на месеца АЕЦ "Нови мощности" вероятно ще получи разрешение да започне избор на площадка за 8 блок, компанията подаде документи за това през февруари. Това заяви председателя на Агенцията за ядрено регулиране Цанко Бачийски. Седми блок има одобрена площадка от 2020 г. За да разреши ядреният регулатор на нея разполагането на още един блок, процесът на одобряване започва от начало.

Компанията трябва да докаже, че има капацитет да я обследва. След това тя ще направи изследванията си - дали площадката може да бъде залята, дали има разлом, ще прави допълнителни сондажи и т.н., когато докаже, че няма проблеми, ще бъде издадена заповед за одобряване й за 8 блок, поясни още председателят на АЯР.

Догодина до лятото или есента ще има разрешение за изграждане на два блока на площадка 2 в "Козлодуй", коментира Бачийски. На нея могат да се разполагат руски или американски реактори, поясни председателят. Да припомним, че имаше идея и единият реактор за "Белене" да се изгради там. По-късно при избора на площадка представят концептуално описание на ядреното съоръжение, в момента е избрана американската технология АР1000.

Няма проблем два блока да са на една площадка, каза зам.-председателят на агенцията Борислав Станимиров. Те вървят по отделни процедури към лицензиране.

При 7 блок процесите за малко по-напреднали. Агенцията очаква скоро АЕЦ "Козлодуй" - Нови мощности" да поиска разрешение за проектиране на блока, тя трябва да представи в регулатора или договор или техническо задание за проектиране, като се описва какво ще проектира.

Времето за одобрение на техническия проект зависи от качеството на документация.