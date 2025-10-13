МОСВ въвежда 3 г. срок за изготвяне на планове за управление на защитените територии

Министерството на околната среда и водите въвежда крайни срокове за разработване и изпълнение на плановете за управление на защитени територии. Промени в наредбата са публикувани за обществено обсъждане. Те идват след препоръки, отправени от Сметната палата. През 2013 г. тя извърши одит на разработването на новия план за управление на природен парк “Витоша”, който трябваше да важи за периода 2015-2024 г. Старият план изтече преди 11 години.

Плановете за управление са със срок 10 години, което значи, че на практика вече сме влезнали дори в нов десетгодишен период. Не само за “Витоша”, но и повечето от останалите национални и природни паркове са с изтекли планове.

По препоръки на Сметната палата МОСВ въвежда срок от 36 месеца, в които изпълнителят трябва да внесе планове за управление. Предвидена е възможност планове да се предлагат не само от екоминистерството, но и от собственици на земи или гори, общини, неправителствени организации или сдружения. Те обаче трябва да осигурят финансиране за изготвянето на плана и да посочат източник. Ако не го направят в срок от 6 месеца след одобрение на заданието, екоминистърът може да прекрати искането за нов план. Същата право важи и ако заданието не е внесено в двумесечен срок от съгласуване на искането за разработване на плана.

Когато защитената зона е национален или природен парк, поддържан резерват, защитена местност или природна забележителност, ще се изготвя и график за изпълнение на дейностите по плана, както и годишно отчитане на изпълнението му. Определят се институциите и лицата, които имат право да предложат промени в действащи планове за управление.

Уточнени са функциите на възложител и изпълнител. Възложителят трябва да организира обществените обсъждания за плановете за управление на национални и природни паркове и поддържани резервати. С цел осигуряване на по-голяма прозрачност е предвидено поставяне на съобщения и на интернет страницата на МОСВ за отделните етапи.

