Още не е ясно защо всяка година в злополучния парогенератор на 6 блок на "Козлодуй" се пука тръбичка

Марияна Бойкова

Председателят на АЯР Цанко Бачийски.б

Проблемът с третия парогенератор, един от осемте в 6 блок на АЕЦ "Козлодуй", не е решен. Не е ясно защо тръбички се пукат в едно петно в горната му част. От спуканата тръбичка се изпуска радиоактивна вода, която преминава във втори контур - към неядрената част.

Блокът се спира много преди да се достигне пределното ниво от 4 кг топлоносител на час, това се прави при 1,5 кг. Това коментираха експертите от Агенцията за ядрено регулиране.

След спиране на блока спуканата тръбичка се запушва. Досега са затапени 20 от 11 000 тръбички в него. Нормата за спиране на парогенератор е 200 тръбички, с ограничения може да работи до 500. 

По предписание на агенцията атомната централа е разработила програма за откриване на причината за повредата, като се тестват различни хипотези.

Другите 7 парогенератора са в отлично състояние, коментира председателят на АЯР Цанко Бачийски. Той смята, че процесът по откриване на причината за този проблем едва ли ще бъде открита и следващата година.

Зам.-председателят Борислав Станимиров коментира, че ако всяка година се пропуква една тръбичка, а границата е 200, то парогенераторът има ресурс да работи.

