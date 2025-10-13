Нидерландия пое контрол над китайски производител на чипове

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Нидерландското правителство пое контрола над Nexperia - китайски производител на чипове със седалище в страната, в опит да защити европейското снабдяване с полупроводници за автомобили и други електронни стоки и да защити икономическата сигурност на Европа, съобщи Би Би Си.

Хага заяви, че е взела решението поради сериозни управленски слабости и за да предотврати недостига на чипове в случай на извънредна ситуация.

Собственикът на Nexperia, Wingtech, заяви в понеделник, че ще предприеме действия за защита на правата си и ще потърси подкрепа от правителството.

Това развитие заплашва да засили напрежението между Европейския съюз и Китай, което се засили през последните месеци във връзка с търговията и заради отношенията на Пекин с Русия.

През декември 2024 г. правителството на САЩ включи Wingtech в така наречения списък на юридическите лица, определяйки компанията като заплаха за националната сигурност.

Съгласно регламентите, американските компании нямат право да изнасят стоки, произведени в САЩ, към фирми, включени в списъка, освен ако не разполагат със специално разрешение.

Във Великобритания Nexperia беше принудена да продаде своя завод за силициеви чипове в Нюпорт, след като депутати и министри изразиха опасения за националната сигурност. В момента компанията притежава завод в Стокпорт, Обединеното кралство.

Нидерландското министерство на икономиката заяви, че е взело извънредно решение да приложи закона за наличността на стоки заради сигнали за сериозни пропуски в управлението на Nexperia.

„Тези сигнали представляваха заплаха за продължителността и защитата на холандска и европейска територия на важни технологични знания и способности. Загубата на тези способности може да представлява риск за нашата и европейската икономическа сигурност", заяви министерството в изявление.

В изявлението не се посочва подробно защо се счита, че дейността на фирмата е рискова. Говорител на министъра на икономиката заяви пред Би Би Си, че няма допълнителна информация, която да бъде споделена.

Законът за наличностите на стоки е създаден, за да позволи на Хага да се намесва в дейността на компаниите при извънредни обстоятелства. Те включват заплахи за икономическата сигурност на страната и за осигуряването на доставките на стоки от критично значение.

Съгласно заповедта, министърът на икономиката Винсент Кареманс може да отмени или блокира решенията на Nexperia, ако те са потенциално вредни за интересите на компанията, за нейното бъдеще като бизнес в Холандия или Европа, или за да гарантира, че доставките остават налични в случай на извънредна ситуация.

От правителството добавиха, че производството на компанията може да продължи нормално.

„Тази мярка има за цел да намали този риск", заяви министерството.

Акциите на Wingtech, майката компания на Nexperia, котирани на борсата в Шанхай, паднаха с 10% в понеделник сутринта.

Представител на Nexperia заяви, че компанията спазва всички съществуващи закони и регламенти, експортни контроли и санкционни режими и няма да коментира повече по въпроса.

В изявление на мандарин Wingtech заяви, че дейността й продължава без прекъсване и че поддържа тесни връзки с доставчиците и клиентите си.

Wingtech заяви в борсова декларация, че председателят на компанията, Zhang Xuezheng, е бил отстранен от борда на Nexperia с решение на съд в Амстердам по-рано този месец.

Компанията също така води преговори с адвокати относно възможни правни средства за защита, добави тя.