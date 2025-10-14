16 лв. за кутия най-евтини цигари - България против, но ЕК натиска за нов акциз

Брюксел гласи рязко увеличаване на акцизните ставки за тютюна и цигарите от 2029 г. с преходен период от само 1 година след 2028-а. Предложението е обсъдено на последното заседание на финансовите министри от общността в Люксембург, на което участва и българският министър Теменужка Петкова.

Една от темите е била предложението за директива на съвета за структурата и ставките върху тютюна и тютюневите изделия.

Предложението съдържа две важни промени. Първата е рязко увеличаване на минималните акцизни ставки, така че специално за цигарите да се плащат 215 евро за 1000 къса при сегашните 90 евро. За рязан тютюн ставката ще се изравни с тази за цигарите и ще е 215 евро за килограм.

Пурите и пуретите да се облагат със 143 евро за 1000 къса, а течностите за пушене - с 0,36 евро за милилитър, когато са с над 15 мг никотин и 0,12 евро за милилитър с по-ниска концентрация. Нагреваемия тютюн да се облага с 88 евро за 1000 броя, или 125 евро за килограм, гласят още предложенията.

Втората новост е, че освен абсолютна стойност

ставката трябва да има определен дял от средната цена на дребно

За цигарите се предлага този дял да бъде 67%, за пурите - 5%, за нарязания тютюн 20%, а за нагреваемия - 45. Това означава всъщност въвеждане на минимални цени за цигарите и другите тютюневи изделия, защото на пазара не трябва да има по-евтини от размера на ставката плюс минимална печалба за производители и търговци.

Идеята на тази промяна, освен ограничаване на тютюнопушенето, е да се дисциплинира пазарът, като се ограничи достъпът на евтини и потенциално вредни продукти.

Според изчисления на “24 часа”, ако предложението бъде прието, това означава, че от 2029 г. няма да има по-евтини цигари от 8,19 евро, или преизчислени по сегашния фиксиран курс - по-евтини от 16 лв., след като се добави и ДДС. Това

ще доведе до увеличение с над 100% на сегашните цени,

Рязаният тютюн ще струва 3,22 евро за кутия, или 7,63 лв., а електронните цигари - 15,60 лв. за флакон.

Според запознати българската позиция към предложението е била отрицателна. Подкрепа е дадена само на предложението за разширяване на обхвата на акцизите към нови продукти, включително електронни цигари и нагреваеми тютюни. Позицията към новата формула за дял от цената е била отрицателна заради опасения от икономическия и социален ефект особено при уязвими групи от населението.

Министър Петкова е обърнала специално внимание на рисковете от разцвет на нелегалната търговия, която ще засегне особено силно България като външна граница на евросъюза.

България е и против включването на суровия тютюн в системата за движение и контрол над акцизните стоки, без да има ясни гаранции и условия за защита на националните производители.