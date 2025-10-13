Европейските борси се повишиха

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Европейските фондови пазари приключиха търговията с положителни изменения, след като минните акции се възстановиха, а инвеститорите следяха развитието на търговските разногласия между САЩ и Китай, предаде Си Ен Би Си, цитирана от БТА.

Във Франкфурт DAX отбеляза отчете ръст от 146,47 пункта, или 0,60 на сто, до 24 387,93 пункта.

Парижкият CAC 40 се повиши с 16,26 пункта, или 0,21 на сто, до 7 934,26 пункта.

В Лондон FTSE 100 добави 15,40 пункта, или 0,16 на сто, достигайки 9 442,87 пункта.

Паневропейският индекс Stoxx 600 завърши с повишение от 0,4 на сто, като най-добре се представи секторът на добивните компании, който нарасна с 3 на сто и компенсира значителните загуби от петък.